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"Türk milletine sallanan hiçbir parmak sağlam kalmamıştır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2019 21:36 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: - "İnsanların insanlık dışı şartlara mahkum edildiği, yerli halkın soykırımlarla yok edilmeye çalışıldığı, köle ticaretinin merkezi olan dünkü devlet, bugün kadim Türk milletine parmak sallamaktadır. Öncelikle uyarmalıyım ki Türk milletine sallanan hiçbir parmak sağlam kalmamıştır"

Bazı temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Aksakal, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.

"İnsanların insanlık dışı şartlara mahkum edildiği, yerli halkın soykırımlarla yok edilmeye çalışıldığı, köle ticaretinin merkezi olan dünkü devlet, bugün kadim Türk milletine parmak sallamaktadır." ifadesini kullanan Aksakal, "Öncelikle uyarmalıyım ki Türk milletine sallanan hiçbir parmak sağlam kalmamıştır. ABD'nin himayesinde palazlandırılan PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin ve DEAŞ'ın sözde uzaklaştırılması, sorunun çözülmesi değil düğümlenmesi olacaktır." diye konuştu.

Aksakal, Topaloğlu ve beraberindekiler, toplantının ardından 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'nı gezdi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya DSP Kemer Önder Aksakal

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