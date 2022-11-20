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Türk milletinin acısıyla dalga mı geçtiler? İstiklal Caddesi'nde tepki çeken video: Bombalı paket şakası iddiası

20.11.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında yitirdiklerimizin acısı henüz tazeyken, TikTok'taki bir video büyük tepki çekti. İstiklal Caddesi'nin ortasında Arapça konuşan 3 kişinin bombalı paket ya da kapkaç şakası yaptığı iddiası olay oldu. Çevredeki vatandaşları korkutan ve Türkiye'nin acısıyla dalga geçen görüntüler hızla yayılırken, sosyal medyada da tepki yağdı. CHP'li Gürsel Tekin'i paylaştığı söz konusu video görüntüsünün ne zaman çekildiği ise bilinmiyor.

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı hain terör saldırısının acısı tüm Türkiye'nin yüreğine yer etmişken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü adeta infial yarattı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE BOMBALI PAKET ŞAKASI YAPIP DALGA GEÇTİLER

Tepki çeken görüntülerde İstiklal Caddesi'nin ortasında Arapça konuşan 3 kişinin bombalı paket ya da kapkaç şakası yaparak kahkahalar attığı iddia edildi. Çevredeki vatandaşların korkmasına sebep olan şahısların umursamaz tavırları ve hareketleri ise dikkat çekti.

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CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN: TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI

Büyük tepki çeken görüntüleri paylaşan CHP Milletvekili Gürsel Tekin "Hem bu ülkeye gelecekler, hem bu milleti aşağılayacak, hakaret edecekler. Tahammülümüz kalmadı." diye yazdı.

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Söz konusu TikTok hesabını da paylaşan Tekin, "Bu ülke insanlarını kaybetmiş, kardeşlerimizi yitirmişiz, gelmiş İstiklal Caddesi’nde bombalı paket şakası yapıyor" ifadelerine yer verdi.

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Söz konusu video görüntüsünün ne zaman çekildiği ise bilinmiyor.

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tiktok Gürsel Tekin İstiklal Caddesi bombalı saldırı

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