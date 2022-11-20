HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! 'Elbiselerini çıkarsın...'

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! 'Elbiselerini çıkarsın...'

20.11.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısı ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Teröristlerin bombalı saldırı öncesinde ve sonrasında yaptıkları WhatsApp yazışmaları tespit edildi. Saldırı sonrası 'kıyafet talimatı' içeren mesaj dikkat çekti. İşte teröristlerin WhatsApp yazışmalarında dikkat çeken o detaylar...

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! 'Elbiselerini çıkarsın...'

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ve 16 terörist tutuklandı. İstanbul Emniyeti, teröristlerin bombalı saldırı öncesinde ve sonrasında yaptıkları WhatsApp yazışmalarını tespit etti.

TERÖRİSTE "ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİR" TALİMATI

Sabah'ın haberine göre, Terörist Ammar Jarkas'ın saldırının ardından kız kardeşine, "Gadir kız eski elbiselerini, geldiği elbiselerini çıkarsın atsın. Atmamız için bir poşete koy" dediği ve böylelikle patlamadan önceden haberi olup kamuflaj için talimat verdiği tespit edildi.

son-dakika-istiklaldeki-alcak-saldiriyi-gerceklestiren-terorist-ahlam-albashir-ile-ilgili-yeni-gelisme-hucre-e-1668620436263

PATLAMA SONRASI GELEN MESAJ: 'BU O'

Ammar Jarkas'ın telefonunda ayrıca Halil M. adlı bir kişiyle yazışmada dikkat çekti. Jarkas'ın, terörist Albashir'in kaçarken çekilen fotoğrafını daire içine alarak 'Bu o' dediği, Halil M.'nin ise; "Allah için beni bilgilendir kardeşim, kardeşim vallahi aklım sizinle meşgul, vallahi öleceğim, benim ve ailen için bilgi ver." yazdığı görüldü.

05_2022_01_Kasim_03_AA-29469691

KORSAN TAKSİCİYLE YAZIŞMIŞ

Terörist Albhasir'ın gözaltına alınmadan kısa süre önce kendisini Esenler'den Küçükçekmece'ye götüren korsan taksici Ahmet C.'ye "Merhaba" yazdığı, Ahmet C.'nin ise, "Merhaba ablacığım bana durumun hakkında bilgi ver" şeklinde yanıt verdiği görüldü.

Terörist Ahlam Albashır'ın ifadesinin detayları belli oldu! Ses kaydı atmış Terörist Ahlam Albashır'ın ifadesinin detayları belli oldu! Ses kaydı atmış

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jandarma yakaladı! Evlerden tomar tomar para çıktıJandarma yakaladı! Evlerden tomar tomar para çıktı
Şok gerçek! 'Cinci hoca', cin çıkarmak isterken elleriyle boğmuşŞok gerçek! 'Cinci hoca', cin çıkarmak isterken elleriyle boğmuş
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
İstiklal Caddesi bombalı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Özel hastanede skandal! Hastanın boğazını sıktılar

Özel hastanede skandal! Hastanın boğazını sıktılar

Suriye ve Kuzey Irak'a Pençe-Kılıç Hava Harekatı hava harekatı! Tam isabetle vuruldu!

Suriye ve Kuzey Irak'a Pençe-Kılıç Hava Harekatı hava harekatı! Tam isabetle vuruldu!

Kayseri'de hareketli saatler! 3 polis ile 1 bekçiyi bıçakladı, vurularak etkisiz hale getirildi

Kayseri'de hareketli saatler! 3 polis ile 1 bekçiyi bıçakladı, vurularak etkisiz hale getirildi

Ev alacaklar dikkat! Hayaliniz kabusa dönüşmesin, gerçeği sosyal medyadan öğrendi

Ev alacaklar dikkat! Hayaliniz kabusa dönüşmesin, gerçeği sosyal medyadan öğrendi

Dünya Kupası'nda yok! Fransa'da Benzema şoku...

Dünya Kupası'nda yok! Fransa'da Benzema şoku...

Almanya'da açılan paçavra ortalığı karıştırdı!

Almanya'da açılan paçavra ortalığı karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

İntikam için evinin önündeki reklam panosunu satın aldı!

İntikam için evinin önündeki reklam panosunu satın aldı!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.