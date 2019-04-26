Türk mimara ABD'de 3 kategoride uluslararası tasarım ödülü

LOS ANGELES (AA) - Türk mimar Cüneyt Darı, ABD'de düzenlenen Uluslararası Tasarım Ödülü (IDA) yarışmasında 3 kategoride ödül kazandı.

Los Angeles'da düzenlenen Uluslararası Tasarım Ödülü yarışmasında Darı, "Sirius Deluxe Hotel" projesi ile "Diğer Mimari Tasarımlar" kategorisinde, "Granada Luxury Belek Hotel" ve "Children Restaurant-Selectrum" projeleri ile "İç Tasarım" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Darı, ödüllerini Pasific Design Center'da düzenlenen törende alırken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün gece bir Türk firması olarak Los Angeles'ta bu ödülü almak bize gurur verici bir an yaşattı. Birçok ülkenin katıldığı bu yarışmada, Amerika'da bu ödüle layık görülmek önce ülkem sonra da kendim ve ekibim adına gurur verici." diye konuştu.

Bugüne kadar 60'a yakın turizm kompleksine imza attıklarını, şu anda Miami ile Dominik Cumhuriyeti'nde projelerinin olduğuna işaret eden Darı, "Hedefimiz, daha yeni projelerde dünya mimarlık podyumunda ülkesini temsil eden ve Türkiye'yi gururlandıran bir firma olmak." dedi.