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Türk modasının geleceğe yatırımları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 15:20 | Son Güncelleme

Moda sektörünün nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlamak ve moda dünyasını global anlamda anlayabilen profesyoneller yetiştirmek amacıyla açılan Altier Akademi’sinin geleceğe yatırımları devam ediyor.

Moda sektörünün nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlamak ve moda dünyasını global anlamda anlayabilen profesyoneller yetiştirmek amacıyla açılan Altier Akademi’sinin geleceğe yatırımları devam ediyor. Moda dünyasının son teknoloji ürünlerinden biri olan 14 tekil kullanıcılı 12.2 lisans programını 1 Milyon TL’ye satın alan akademi öğrencilerine üst düzey teknoloji donanımlı eğitimler veriyor.
Bakırköy’de 2 bin metrekarelik moda akademisini 8 Milyon TL yatırımla hizmete açan Altier Akademi Kurucusu Serkan Selamet, öğrencileri sektöre tam donanımlı hazırlamak, iş hayatında tekstil endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikleri kazandırmak ve moda dünyasını global anlamda anlayabilen moda profesyonelleri yetiştirmek adına yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Serkan Selamet, çağın getirdiği son teknolojik gelişmelere paralel olarak, özellikle hazır giyim firmalarının çok fazla rağbet gösterdiği ABD Menşeili Gerber Accumark teknolojisinin son versiyonu olan 14 tekil kullanıcılı 12.2 lisans programını 1 Milyon TL’ye satın aldı. Öğrenciler, ürünün tasarım aşamasından üretimine ve son tüketiciye en hızlı bir biçimde nasıl ulaşabileceklerini akademideki Gerber Accumark 3D eğitimi ile öğrenecek.
Serkan Selamet konuyla ilgili olarak, "Firmaların önünde gitmeyen bir eğitim kurumu firmaları ileriye taşıyamaz. Biz Türk tekstil firmalarını ve moda sektörünü dünya standartlarında sunduğumuz eğitimlerle hep bir adım yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Öğrencilerimize verdiğimiz en üst düzey teknoloji donanımlı bir ortamda ve alanında uzman eğitmenlerimizle iş temelli deneyimsel öğretim metodları uyguluyoruz" dedi.
Modellerin tüm beden ölçülerine göre 3D simülasyonunu yaparak ürünün tasarım ve fit olarak değerlendirmesine imkan tanıyan yazılım sayesinde artık prova mankenine de gerek kalmıyor. Altier Akademi, eğitimlerinin yanı sıra Türk Moda Dünyası’nın önde gelen isimleri ve firma profesyonelleriyle tanışma imkanı, workshop deneyimleri, konferanslar, sergiler, trunkshowlar ve farklı içerikte etkinlikler sunarak öğrencileri her açıdan profesyonel iş hayatına hazırlıyor.

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