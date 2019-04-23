Türk mutfağı Karadağ'da tanıtıldı

PODGORİCA (AA) - Türk mutfağından geleneksel lezzetler, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Başkentteki bir otelde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Osman Serim ve Podgorica Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Can Güray'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte, Türkiye'den gelen aşçıların hazırladığı yemekler ve Türk kahvesini tadan davetliler, Türk mutfağını yakından tanıma imkanı buldu.

Büyükelçi Ozan, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türkiye ve Türk milleti için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Devletimizin temelleri 23 Nisan'da atıldı. Bizler bu günü dostlarımız ve kurumlarımızla kutladık." diye konuştu.

YEE Müdürü Güray da bugünün önemine işaret ederek, tüm çocukların 23 Nisan'ını kutladı.

