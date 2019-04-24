"Türk ordusu büyük deneyim ve askeri harekat tecrübesine sahip"

TAŞKENT (AA) – BAHTİYAR ABDUKERİMOV – Özbekistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şuhrat İkramov, Türk ordusunun askeri harekatlara katılan, büyük tecrübe ve deneyime sahip bir ordu olduğunu belirtti. İkramov, Özbekistan’ın Cizzah Vilayetindeki Forış poligonunda 22 Nisan'da başlayan “Ortaklık Kalkanı-2019” Özbekistan-Türkiye-Pakistan ortak askeri tatbikatı ve Türkiye ile askeri iş birliğine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Özbekistan’ın ilk defa üçlü tatbikata katıldığını ve bunun kendileri için önemli bir deneyim olacağını dile getiren İkramov, "Türk askerlerini ata yurdu olarak gördükleri bu topraklarda karşılamaktan çok memnunuz." dedi. İkramov, Türkiye ve Pakistan silahlı kuvvetleri ile ortak düzenledikleri eğitim tatbikatında günümüzde bölgedeki askeri, siyasi durum ve tehditleri dikkate alarak, silahlı kuvvetlerin iş birliğinde nasıl hareket etmesi ve hangi yöntemleri kullanması konularının işleneceğini kaydederek, tatbikatın amacının ortak tatbikatlar yapma imkanlarını arttırmak ve geliştirmek, bu ülkelerin silahlı kuvvetleri arasındaki askeri alandaki iş birliğini ve deneyim paylaşımını daha da pekiştirmek olduğunu vurguladı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bunları duyunca çok şaşıracaksınız! Kadınım şarkısı bakın kimin için yazılmış Bahçelievler'de koltuk döşeme atölyesi alev alev yandı Akyaka'da deniz 15 metre çekildi

Özbekistan, Pakistan ve Türkiye'nin ortak düzenlediği üçlü ortak askeri tatbikatlarının bundan sonraki dönemde de devam edececeğini dile getiren İkramov, "Bu bizim ilk üçlü ortak tatbikatımız. Bu bir başlangıç. Pakistan ve Türkiye ile ikili ve üçlü iş birliğini devam ettireceğiz. Üçlü ortak tatbikat Orta Asya’da ilk defa Özbekistan’da düzenleniyor. Daha önce farklı ülkelerle ikili ortak tatbikatlar yaptık. Bu kez ise ilk defa üçlü ortak tatbikat düzenliyoruz." diye konuştu. Tatbikatın, silahlı kuvvetlerde reformları sürdüren Özbekistan'ın diğer ülkelerle askeri alandaki iş birliğine verdiği önemin bir göstergesi olduğunu dile getiren İkramov, tatbikatın ayrıca Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Şevket Mirziyoyev’in silahlı kuvvetlerin askeri hazırlığını ve askeri potansiyelini arttırmaya yönelik belirlediği görev ve vazifelerin hayata geçirilmesine ve gelişmiş ülkelerin silahlı kuvvetleriyle askeri iş birliğinin geliştirilmesine verdiği önemi de gösterdiğini aktardı. - "Türk ordusu büyük bir deneyim ve askeri harekat tecrübesine sahip"