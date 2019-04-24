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"Türk ordusu büyük deneyim ve askeri harekat tecrübesine sahip"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 12:13 | Son Güncelleme

Özbekistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şuhrat İkramov: - "Türk Silahlı Kuvvetleri askeri harekatlarda yer alan, çok büyük bir deneyim ve askeri harekat tecrübesine sahip. Çağdaş askeri araç ve silahlarla donatılan Türk ordusunun profesyonel askeri hazırlığı da çok üst düzeydedir" - "Pakistan ve Türkiye ile ikili ve üçlü iş birliğini devam ettireceğiz. Üçlü ortak tatbikat Orta Asya’da ilk defa Özbekistan’da düzenleniyor"

TAŞKENT (AA) – BAHTİYAR ABDUKERİMOV – Özbekistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şuhrat İkramov, Türk ordusunun askeri harekatlara katılan, büyük tecrübe ve deneyime sahip bir ordu olduğunu belirtti.

İkramov, Özbekistan’ın Cizzah Vilayetindeki Forış poligonunda 22 Nisan'da başlayan “Ortaklık Kalkanı-2019” Özbekistan-Türkiye-Pakistan ortak askeri tatbikatı ve Türkiye ile askeri iş birliğine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Özbekistan’ın ilk defa üçlü tatbikata katıldığını ve bunun kendileri için önemli bir deneyim olacağını dile getiren İkramov, "Türk askerlerini ata yurdu olarak gördükleri bu topraklarda karşılamaktan çok memnunuz." dedi.

İkramov, Türkiye ve Pakistan silahlı kuvvetleri ile ortak düzenledikleri eğitim tatbikatında günümüzde bölgedeki askeri, siyasi durum ve tehditleri dikkate alarak, silahlı kuvvetlerin iş birliğinde nasıl hareket etmesi ve hangi yöntemleri kullanması konularının işleneceğini kaydederek, tatbikatın amacının ortak tatbikatlar yapma imkanlarını arttırmak ve geliştirmek, bu ülkelerin silahlı kuvvetleri arasındaki askeri alandaki iş birliğini ve deneyim paylaşımını daha da pekiştirmek olduğunu vurguladı.

Özbekistan, Pakistan ve Türkiye'nin ortak düzenlediği üçlü ortak askeri tatbikatlarının bundan sonraki dönemde de devam edececeğini dile getiren İkramov, "Bu bizim ilk üçlü ortak tatbikatımız. Bu bir başlangıç. Pakistan ve Türkiye ile ikili ve üçlü iş birliğini devam ettireceğiz. Üçlü ortak tatbikat Orta Asya’da ilk defa Özbekistan’da düzenleniyor. Daha önce farklı ülkelerle ikili ortak tatbikatlar yaptık. Bu kez ise ilk defa üçlü ortak tatbikat düzenliyoruz." diye konuştu.

Tatbikatın, silahlı kuvvetlerde reformları sürdüren Özbekistan'ın diğer ülkelerle askeri alandaki iş birliğine verdiği önemin bir göstergesi olduğunu dile getiren İkramov, tatbikatın ayrıca Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Şevket Mirziyoyev’in silahlı kuvvetlerin askeri hazırlığını ve askeri potansiyelini arttırmaya yönelik belirlediği görev ve vazifelerin hayata geçirilmesine ve gelişmiş ülkelerin silahlı kuvvetleriyle askeri iş birliğinin geliştirilmesine verdiği önemi de gösterdiğini aktardı.

- "Türk ordusu büyük bir deneyim ve askeri harekat tecrübesine sahip"

Bu tatbikatın Türk Silahlı Kuvvetleri ile yaptıkları ilk ortak tatbikat olduğunu vurgulayan İkramov, “Bu ortak tatbikat deneyim ve tecrübe edinmek için çok iyi bir alan. Bu bizim için çok önemli. Türk Silahlı Kuvvetleri askeri harekatlarda yer alan, çok büyük bir deneyim ve askeri harekat tecrübesine sahiptir. Çağdaş askeri araç ve silahlarla donatılan Türk ordusunun profesyonel askeri hazırlığı da çok üst düzeydedir. Biz, bunları dikkata alacak olursak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin zengin tecrübesini öğrenerek Özbekistan Silahlı Kuvvetlerine uygulamak meselesi de söz konusudur." ifadelerini kullandı.

İkramov, Türkiye ile askeri deneyimleri de geliştirmek istediklerini ifade ederek, "Askerlerimizin karşılıklı diyalog kurmaları, aynı dilde konuşmaları, terimlerin benzer olması veya tehditleri algılamanın benzerliği de çok önemlidir. Bu hususları dikkate aldığımızda bu iş birliği bizim için çok önemli." dedi.

Ortak tatbikata Türkiye Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli 15 Türk asker ve subay katılıyor. 22 Nisan’da Forış poligonunda başlayan “Ortaklık Kalkanı-2019” Özbekistan-Türkiye-Pakistan ortak tatbikatı 27 Nisan'da sona erecek.

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Özbek askerleri Özbekistan Özbekistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şuhrat İkramov Özbekistan-Türkiye-Pakistan ortak askeri tatbikatı

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