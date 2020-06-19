Türk oyun üreticisinin yeni oyununun demosu yayımlandı

Türk oyun üreticisi Sedat Güç genç yaşına rağmen geliştirdiği oyunlarla uluslararası alanda da beğeni topluyor. Crealode Games kurucusu ve oyun geliştirici Sedat Güç, AA muhabirine yaptığı açıklamada programlamaya 14 yaşındayken başladığını söyledi. Güç, "Programlama temellerini öğrendikten sonra oyun geliştirmeye başlamamın sebebi ise oynadığım oyunları geliştiren insanlarla aynı mesleği yapmanın, belki de o ana kadar farkında olmadığım bir dünyaya girmenin ne kadar heyecan verici olduğunu düşünmek olmuştu." dedi. "Temelleri öğrenmek için sabretmem dolayısıyla şu anda oyun motoru dahi kullanmadan tamamen yaptığım oyunun ihtiyaçlarına yönelik bölüm tasarım araçlarını ve mekanikleri geliştirebiliyorum." diyen Güç şunları kaydetti: "O dönem çevremde arkadaşlarımdan benim motivasyonumu paylaşarak oyun geliştirmeye başlayanlar oldu, fakat uzun süren öğrenme sürecini sadece sonuçlar ve büyük başarılar hedefleyerek sürdürmek zor olduğundan devam etmediler. Oyun geliştirmek öğrenmesi zor olduğu kadar başarı hissiyle buna sonuna kadar değecek bir iş. Yeter ki yapmaktan ve oynamaktan mutlu olacağımız oyunlar üretelim."

En büyük destekçilerinin ailesi olduğunu söyleyen Güç, "Küçükken babamla beraber bitirdiğimiz oyunların haddi hesabı yoktur. Bilgisayar başında geçirilen zamanın değersiz olduğu yanılgısı yoktu bizim evimizde. Bilgisayarla iç içe büyümemin bugün yaptığım işle büyük bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Crealode Games hikayesi de böyle başladı. İlk zamanlar Crealode Games ismi yoktu. En büyük destekçim, kardeşim Hamza Güç (14) hep yanımdaydı. Yaptığım en minimalist oyunlarda bile her aşamaya şahit oldu; eleştirdi ve şimdi yetenekli bir çizer olarak değer katıyor. Crealode Games’e katkı sağlayan diğer isimler ise yazılar ve topluluk yönetimi konusunda Ragid Hallak ve ses müzikte Brandon Pye'dır." dedi. Basit de olsa öğrenme sürecinde birçok oyun geliştirdiğini belirten Güç, bunlardan büyük çoğunluğunu yayınlamasa da farklı deneyimler kazandığını belirtti. Güç şunları söyledi: "Matematiksel formülleri algoritmalarımda kullanabilmeyi ve oyun mekaniklerindeki etkilerini öğretti bana bu oyunlar. Yayınladığım ilk oyunda şeker otomatından kaçmaya çalışan bir sakızı kontrol ediyordunuz. Oyunumu oynayan insanları görmek beni mutlu ettiğinden oyun geliştirmeye devam ettim, bundan bir önceki oyunumun yerli ve yabancı oyun medyasında ilgi görmesi uzun ve yorucu geçen geliştirme yolcuğunda benim motivasyonumu büyük ölçüde tazelemişti.