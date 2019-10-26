Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin (TPRECD) 41. Ulusal Kurultayı Samsun'da başladı.

2019'un milli mücadelenin 100. yılı olması dolayısıyla toplantılarını Erzurum, Sivas ve Amasya'da yapan dernek, 41. Ulusal Kurultayı da yurt içi ve dışından 500'ün üzerinde plastik cerrahın katılımıyla Samsun'da düzenliyor.

Samsun Valisi Osman Kaymak, bir otelde düzenlenen kurultayın açılış töreninde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 100 yıl önce Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattıklarını hatırlattı.

100 yıl önce başlayan bu mücadelenin halen sürdüğünü belirten Kaymak, "Bu coğrafya çok zor bir coğrafya. Burada bizi rahat bırakmıyorlar. Ben bu mücadelenin halen devam ettiğini düşünüyorum. Güçlü bir Türkiye için her birlikte çalışmak durumundayız. Aramızdaki küçük fikir ayrılıklarını öne çıkarmak yerine güzellikleri, birlikteliği görmemiz lazım." dedi.

Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'de terör devleti kurulmasına engel olduğunu ifade eden Kaymak, şu değerlendirmede bulundu: