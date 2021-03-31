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Türk SİHA'ları, ABD ordusunu yeni savunma yöntemleri geliştirmeye yöneltti

31.03.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Foreign Policy dergisinde yer alan makalede, Türkiye'nin geliştirdiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) başarısının, ülkeleri savaş taktiklerini değiştirmeye yönlendirdiği ve ABD ordusunu da bu yönde yeni arayışlara ittiği belirtildi.

Türk SİHA'ları, ABD ordusunu yeni savunma yöntemleri geliştirmeye yöneltti

Foreign Policy dergisinde yayımlanan makalede, Dağlık Karabağ'da SİHA'ların Ermenistan'ın hava savunma sistemlerini ve ağır zırhlı kuvvetlerini etkisiz hale getirdiği, bu sebeple gelişmiş ülkelerin işlevsiz kalan savaş taktiklerini yeniden düzenlemek zorunda kaldığı bildirildi.

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Eski ABD Ordusu Asimetrik Harp Grubu Başkanı Albay Scott Shaw'ın görüşlerine yer verilen makalede, Azerbaycan'ın geçen sonbaharda Ermenistan ile yaptığı savaşta, Türkiye'den aldığı SİHA'larla gökyüzünde üstünlüğü ele geçirmesi ve Ermenistan'ın savunma sistemlerine ağır darbe vurmasının, ABD'nin askeri uzmanlarını yeni arayışlara ittiğine işaret edildi.

"ARTIK ABD VEYA RUSYA OLMANIZA GEREK YOK"

Makalede, SİHA'ların Karabağ savaşındaki etkisiyle ilgili, "Bu çatışmada açık olan şey, bütçesi düşük bir ulusun kombine silahlı savaşlar yapabileceğidir. Artık ABD veya Rusya olmanıza gerek yok. Kombine silah savaşına girişin maliyeti düşünülenden daha düşük hale gelmiştir. Potansiyel olarak havadan yere veya havadan havaya bir faaliyet yürütmek için mükemmel eğitimli, muhteşem bir yetenek olan Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri gibi bir şeye ihtiyacınız yok." ifadesi kullanıldı.

Makalede, ABD ordusunun artık Çin gibi rakiplere karşı tartışmasız hava üstünlüğünden yararlanamayacağına, düşük gelirli ulusların SİHA benzeri düşük maliyetli araçlar sayesinde çok daha fazla düşman askeri öldürebileceğine vurgu yapıldı.

ABD'nin eski Savunma Bakanı Mark Esper'e dayandırılan bilgilere göre, Amerikan savunma planlamacıları insansız gemiler için araştırma ve mühendislik yatırımlarını artırmaya başladı, Donanma ve Deniz Piyade Komutanlıkları bu ay insansız sistemlerin kullanımı için yol haritası yayımladı.

SİHA İÇİN "UÇAN ZIRHLI HAYVAN" BENZETMESİ

Makalede görüşüne yer verilen Albay Scott Shaw, insansız hava araçlarının giderek daha çok "hava tanklarına" benzeyeceğini belirterek SİHA'lar için, "Yıkıcı yumruk atabilen, uçan zırhlı hayvanlar ve bunların imha edilmesi zorlaştıkça, yerdeki askerlerin öldürülmesi potansiyel olarak daha kolay hale gelecek ve savaş alanı gözetimi de ucuzlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD İÇİN ZORLUK YARATIYOR"

Dağlık Karabağ savaşının saatler süren görüntülerini inceledikten sonra ABD ordusunun ilgili birimlerine eğitim vermeye devam ettiğini aktaran Shaw, "Bu durum, ABD tarzı manevra savaşı için yeni zorluklar yaratıyor. Son 20 yıldır Irak ve Afganistan'da savaşan ABD birliklerinin standart operasyon prosedürü olan FM radyo üzerinden iletişimi bile, Rusya gibi ülkeler dikkatsiz birimleri bulma ve vurma konusunda çok daha yetenekli hale geldikçe, yeniden düşünülmelidir. Bu, elektromanyetik spektrumda maskesiz kalmak gibidir." ifadesini kullandı. (AA)

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