Türk şirketlerinden Özbekistan Tarım Fuarına yoğun ilgi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlayan "Agro World Uzbekistan" 14. Uluslararası Tarım Fuarına Türk şirketleri büyük ilgi gösterdi.

"Agro World Uzbekistan" 14. Uluslararası Tarım Fuarı, Taşkent'teki Uzexpocenter Fuarcılık Merkezi'nde başladı.

Dünyanın 22 ülkesinden 150'den fazla şirketin yer aldığı fuara Türkiye'den 60 şirket katıldı.

Fuarın açılış töreninde konuşan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Türk firmalarının yoğun ilgi gösterdiği fuarın temasını oluşturan tarım sektörünün iki ülke arasındaki stratejik alanlardan birini teşkil ettiğini belirtti. Er, "Özbekistan ile iş birliğini tarım alanında en üst seviyeye taşımak isteyen Türkiye, elverişli coğrafi koşulları ve iklimi, ekilebilir arazileri ve bol su kaynakları ile tarım ve gıda alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak kabul edilmektedir." dedi.

Er, Türkiye'nin 2017'de ürettiği 2,7 milyar dolarlık tarım makinelerinden 652 milyon dolarlık ihracat yaptığını, söz konusu makinelerin Özbekistan'ın da aralarında olduğu birçok ülkede yoğun şekilde tercih edildiğini vurguladı.