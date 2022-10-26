Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı kimdir, neden gözaltına alındı? TSK hakkındaki skandal iddiası tepki çekmişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak' suçlarından, soruşturma başlatılan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı kimdir? İşte TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın biyografisi...

TTB BAŞKANI ŞEBNEM KORUR FİNCANCI KİMDİR?

Şebnem Korur Fincancı 1959 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Rasime Şebnem Korur Fincancı'dır.

Türk Tabipleri Birliği başkanı Şebnem Korur Fincancı eğitimini Kadıköy Maarif Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi.

İngilizce, Almanca ve Klasik Yunanca bilmektedir.

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku Araştırmaları Derneğinin kurucu üyesidir.

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak' suçlarından, soruşturma başlatılan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Korur'un "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

