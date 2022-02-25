Türk tekstil firmaları, ABD'de ürünlerini tanıttı

Bursa tekstil firmaları, ABD'nin Los Angeles kentinde, Çin'den Güney Kore'ye, İngiltere'den Hindistan'a birçok ülkeden firmanın stant açtığı LA Textile Show Fuarı'nda ürünlerini sergiledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, Bursalı tekstilciler, 130'dan fazla katılımcının yeni sezon ürünlerini görücüye çıkardığı fuara katıldı.

Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında, fuara giden Bursalı iş adamları, tekstil alanındaki son trendleri yansıtan kumaş örneklerini ve sürdürülebilir tekstil ürünlerini inceledi.

Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Bursalı firmaların stantlarını ziyaret etti. Kuzum, Türk tekstil endüstrisinin her geçen gün geliştiğini ve ihracatını artırdığını belirtti.

Türk firmalarının olduğu fuarlara iştirak etmenin çok büyük bir onur olduğunu vurgulayan Kuzum, şunları kaydetti:

"Teknoloji fuarına gidiyorsunuz, bir Türk şirketi karşınıza çıkıyor. Tekstil fuarına gidiyorsunuz, Türk şirketlerinin burayı domine ettiğini görüyorsunuz. Firmalarımızın stantlarını tek tek gezdik. Hakikaten burada harika işler var. Bağlantılar kuruluyor. Tekstil sektörü, ülkemizin dünya liginde ağırlığı olduğu bir alan. Modanın, tasarımın merkezi olan Los Angeles'ta bu işleri yapabilmek büyük bir başarı."

BTSO 31. Meslek Komitesi Başkanı ve Interkidsy Firması Genel Müdürü Ali Azizoğlu da BTSO organizasyonuyla ABD'de güzel bir etkinliğe katıldıklarını belirterek, "Bu fuarda dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla tanıştık. Gayet güzel geri dönüşler aldık. ABD, büyük potansiyeli olan bir pazar. Bu coğrafyada firmalarımız mutlaka olmalı." ifadelerini kullandı.

Fuarda stant açan bir firmanın yöneticisi İlhan Uçar da fuara ikinci kez katıldığını ifade etti. Uçar, "Fuardan olumlu geri dönüşler aldık. Haziran ayında ABD'de bir şirket kurmak istiyoruz. ABD, emek ve özveri isteyen bir pazar. Ülkemiz ve sektörümüz, bu coğrafyada mutlaka yer almalı. Biz de bu vizyonla ABD'de kalıcı bir oyuncu olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın, erkek ve çocuk giyim imalatı yapan bir firmanın yöneticisi Ahmet Kaya da "İspanya, İngiltere, Portekiz ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. İlk defa ABD'ye geldik. Alıcılardan olumlu tepkiler gördük. Fuarın ilk günü ilk siparişlerimizi de aldık. LA Textile Show'da önümüzdeki süreçte yer almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

