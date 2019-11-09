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Türk Telekom’dan ‘Geleceğe Nefes’ seferberliğine anlamlı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 16:27 | Son Güncelleme

Türk Telekom, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamında tüm çalışanları adına 38 bin 540 fidan bağışladı.Türk Telekom, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı Geleceğe Nefes seferberliğine 38 bin 540 fidan bağışında bulunarak destek verdi.

Türk Telekom’dan ‘Geleceğe Nefes’ seferberliğine anlamlı destek

Türk Telekom, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamında tüm çalışanları adına 38 bin 540 fidan bağışladı.

Türk Telekom, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı Geleceğe Nefes seferberliğine 38 bin 540 fidan bağışında bulunarak destek verdi. Türk Telekom’un her bir çalışanı adına bağışladığı fidanlar ile Geleceğe Nefes seferberliğinin gelecek nesillerin daha yeşil, daha güzel bir Türkiye’ye ulaşma hayalini gerçeğe dönüştürme hedefine doğru büyük bir adım atıldı.

Daha yeşil bir Türkiye için 38 bin 540 fidanı geleceğe nefes olarak miras bırakacaklarını açıklayan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, "Ülkemizin gelecek nesillerine daha yeşil ve daha güzel bir Türkiye bırakma yolunda önemli çalışmalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Geleceğe Nefes seferberliğine Türk Telekom olarak destek vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Türk Telekom olarak; projelerimiz, yatırımlarımız ve Türkiye’yi geleceğe bağlama yolunda gerçekleştirdiğimiz iş birliklerinde büyük mesafeler kat ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız gelecek nesillere daha yaşanılabilir, daha yeşil ve daha güzel bir Türkiye bırakma konusunda önemli bir adım attı. 180 yıl önce bu vatanın topraklarından çıkmış bir kurum olarak ülkemizin geleceğine her alanda katkıda bulunmayı temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Her bir çalışanımızın adına bağışladığımız 38 bin 540 fidan ile bu cennet vatanı daha da güzelleştirmek için tüm vatandaşlarımızı bu seferberliğe katılmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının ’Bugün Fidan Yarın Nefes’ sloganıyla başlattığı ve Türkiye’yi Guinness Rekorlar Kitabı’na taşıyacak ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamında, 11 Kasım Pazartesi günü 13 milyonu aşkın fidan Türkiye’nin 81 ilinde 2023 noktasında dikilecek.
Bu seferberliğe katılmak isteyenler https://gelecegenefes.com/ web sitesindeki formu doldurarak fidan bağışında bulunabilir.

Türk Telekom’dan ‘Geleceğe Nefes’ seferberliğine anlamlı destek

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