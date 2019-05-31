HABER

Türk Telekomlulara "Sil Süpür" ile internet ve dakika hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 11:37 | Son Güncelleme

Bir yıl içinde 200 milyonu aşkın hediye dağıtan, avantajlı hediyeleri ile sektörde ses getiren Sil Süpür kampanyası, Ramazan Bayramı’nda kullanıcılarına birçok dakika ve internet sunacak

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un birçok GB ve dakika hediye ettiği "Sil Süpür" kampanyası birinci yılını kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, “Sil Süpür” kampanyası birinci yılını geride bıraktı. Geçen yıl Türk Telekom Online İşlemler Uygulaması üzerinden hayata geçirilen ve bugüne dek 200 milyonu aşkın hediye dağıtan "Sil Süpür", Ramazan Bayramı tatilinde de kullanıcılarına GB ve dakika hediye etmeye devam edecek.

Türk Telekomlulara, hediye GB ve konuşma hakkı, MUUD üyeliği gibi pek çok avantaj sağlayan, gelecek dönemde faturalı, faturasız bütün bireysel müşterilerine hediye vermeye devam edecek olan "Sil Süpür" sayesinde, platformun ziyaret sayısı 3’e katlandı. Türk Telekom Online İşlemler uygulaması 30 milyon indirilme rakamına yaklaşırken, 4,5 beğeni puanı ile en çok beğenilen uygulamalar arasında yerini aldı.

Türk Telekom mobil abonelerine özel olarak hayata geçirilen "Sil Süpür"ü kullanmak için Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını mobil cihazlara yüklemek yeterli oluyor.

Her hafta Çarşamba ve Cuma günleri, uygulama üzerinden Sil Süpür’e giriş yapan kullanıcılar, cepten internet, sınırsız konuşma, Muud Premium üyelik ve sürpriz hediyelere sahip oluyor.

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
THY’den Dünya Kabin Memurları Günü’nde özel paylaşımTHY’den Dünya Kabin Memurları Günü’nde özel paylaşım
Filipinler Kanada’nın çöplerini geri gönderdiFilipinler Kanada’nın çöplerini geri gönderdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom

En Çok Okunan Haberler

Survivor Atakan'dan şaşırtan itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Survivor Atakan'dan şaşırtan itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı

Bu halde yakalandılar!

Son dakika: İstanbul'da ulaşım ve İSPARK bayram boyunca ücretsiz olacak

İstanbul'da ulaşım ve İSPARK bayram boyunca ücretsiz olacak

Köfteciye fuhuş operasyonu! Garson kılığındaki kadınları pazarlamışlar

Kocaeli’de köfteciye dev fuhuş operasyonu

Terör örgütü PKK adına komite kuran terörist yakalandı

Terör örgütü PKK adına komite kuran terörist yakalandı

Pençe Harekatı'ndan yeni haber: Hedefler vuruldu

Pençe Harekatı'ndan yeni haber geldi!

Oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.