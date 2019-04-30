USNEWS and World Report, QS, THE, Leiden (CWTS), RUR, ARWU, NTU ve ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı'nın sıralama listeleri baz alınarak yayımlanan yeni raporda ise dünya alan sıralaması yapan 8 kurumun 2018 yılındaki alan sıralamalarına girebilen üniversitelerin durumu topluca sunuldu.

SELMA KASAP - ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından dünya bilim alanı sıralamaları dikkate alınarak hazırlanan rapora göre, İstanbul, ODTÜ, Bilkent, İTÜ ve Boğaziçi'nin aralarında bulunduğu Türk üniversiteleri kimya, inşaat, elektrik-elektronik mühendisliği, biyolojik bilimler gibi alanlarda dünyadaki üniversiteler arasında marka olmayı başardı.

Bu raporda, üniversitelerin hangi sıralama kurumunun hangi alan sıralamasına girebildiği ve dünyada kaçıncı oldukları aktarıldı. Üniversitelerin en güçlü oldukları ve gelişmeye açık olan alanlarını görebilmeleri için raporda alan sıralaması yapan tüm sıralama kurumlarına yer verildi.

Buna göre, 8 sıralama kurumunun tümünde alan sıralamalarına ODTÜ ve İTÜ ile Bilkent, Hacettepe ve İstanbul üniversiteleri girdi.

Bu 5 üniversiteden; ODTÜ 89 alanda, İTÜ 70 alanda, Bilkent 51 alanda, Hacettepe 49 alanda, İstanbul 47 alanda yer alarak en fazla bilim alanına girebilen üniversiteler oldu.

Diğer üniversiteler arasında en az 11 alan sıralamasına giren üniversitelerden Boğaziçi 46, Gazi 39, Koç 38, Ege 33, Ankara 29, Yıldız Teknik 26, Atatürk 18, Erciyes 16, KTÜ, Sabancı ve Dokuz Eylül 13'er, Selçuk Üniversitesi ise 11 alanda dünya alan sıralamalarında yer aldı.

- Üniversitelerin en fazla yer aldığı 10 bilim alanı

Alan sıralamaları arasında, 20'den fazla üniversitenin girdiği 5 alan tespit edildi.

Fizik alanı sıralamalarına 47 üniversite, mühendislik alanı sıralamalarına 44 üniversite, kimya mühendisliği alan sıralamalarına 29 üniversite, inşaat mühendisliği alan sıralamalarına 28 üniversite, elektrik ve elektronik mühendisliği alan sıralamalarına ise 22 üniversite girme başarısını gösterdi.