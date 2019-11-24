Türk uzmanlardan Özbek veterinerlere "suni tohumlama ve soy kütüğü" eğitimi

Törende konuşan Büyükelçi Er, son dönemde Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini ve taraflar arasında somut projelerin arttığını belirterek, "Genç, eğitimli ve dinamik nüfusuyla, doğal kaynakları ve beşeri sermayesiyle büyük bir potansiyele haiz kardeş Özbekistan’a içinden geçmekte olduğu bu önemli dönüşüm sürecinde karşılıklı fayda temelinde elimizden gelen tüm imkanları seferber etmek istiyoruz." dedi.

Özbekistan’ın güneyindeki Kaşkaderya vilayetinde düzenlenen seminerde Özbek katılımcılara suni tohumlama ve soy kütüğü mevzuatı ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Kaşkaderya'daki Politeknik Koleji'nde 5 gün süren eğitim seminerinin ardından sertifika töreni düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görevli 4 Türk uzman Özbekistan’ın çeşitli vilayetlerinden 33 veterinere "suni tohumlama ve soy kütüğü mevzuatı" semineri düzenledi.

Bu eğitimin TİKA’nın Özbekistan’da veterinerlik alanında gerçekleştirdiği öncü projelerden biri olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdığına dikkati çeken Er, proje sayesinde Türkiye’nin veterinerlik ve hayvancılık alanındaki uzun yıllara dayanan tecrübesi kardeş Özbekistan’la paylaşılmış ve mevcut yakın ilişkileri bu alanda atılmış somut bir adımla çeşitlendirmiş ve güçlenmiş olacağını vurguladı.

Narkabulov da Türkiye ile hayvancılık ve veterinerlik alanında çok sıkı iş birliği içinde olduklarını kaydederek, söz konusu eğitimin ülkede hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

TİKA ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Özbekistan’da Hayvan Kayıt Sistemi Oluşturulması Projesi" kapsamında Özbekistan Devlet Veterinerlik ve Hayvancılık Geliştirme Komitesi Başkanı Narkabilov başkanlığındaki heyet ağustos ayında Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştirmişti.

