Türk ve Orta Asya Çalışmaları Enstitüsünün kuruluşunun 10. yılı

Prof. Dr. Ortaylı, Osmanlı döneminde ikili ilişkileri anlatırken, Prof. Dr. Tulça da Türkiye ve Romanya arasındaki yakın dönem ilişkilerini ele aldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Babeş-Bolyai Üniversitesi Senato Başkanı Prof Dr. Ioan Chirila, üniversitenin Psikoloji ve Eğitim Bilimleri Fakültesi Video Konferans Sistemi projesine verdiği destekten dolayı TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Türkiye'den Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Prof. Dr. Enis Tulça, Romanya'dan da Prof. Dr. Tasin Gemil ile Prof. Dr. Calin Felezeu'nun katıldığı konferansta, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz da hazır bulundu.

Bükreş Milli Kütüphanesinde, Türkoloji Kürsüsü Başkanı Rumen tarihçi Prof. Tasin Gemil'in girişimleri ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Türk-Romen ilişkilerini ele alan konferans düzenlendi.

BÜKREŞ (AA) - Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde bulunan ve Romanya'nın prestijli üniversitelerinden Babeş-Bolyai Üniversitesinde 2009'dan bu yana çalışmalarına devam eden "Türk ve Orta Asya Çalışmaları Enstitüsü"nün kuruluşunun 10. yılı kutlandı.

TİKA tarafından Rumenceye kazandırılan merhum tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın "Sarı Saltuk diyarı Babadağı" kitabının tanıtımı da yapıldı.

Konferansta, iki ülke ilişkileri ve bu bağlamda ortak hafızanın korunması ve önemi üzerine konuşuldu.

Tulça, konuşmasının bir bölümünde özel olarak merhum tarihçi Prof. Dr. Karpat ve son eserine yer verdi.

Bu kapsamda, Büyükelçi Aramaz ve Tulça, Karpat'ın son eseri olan "Sarı Saltuk Diyarı Babadağı" adlı kitabının Rumen diline kazandırılmasının önemine değinerek TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Merhum tarihçi Karpat, 20 Şubat 2019'da vefat etmişti. Romanya'nın Dobruca Bölgesi'nde 1926'da dünyaya gelen ünlü tarihçi, Kırım'dan Dobruca'ya oradan da Anadolu'ya göçen Tatar asıllı bir ailenin mensubuydu.

