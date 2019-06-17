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Türk ve Suriyeli ressamlardan resim sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 10:16 | Son Güncelleme

Türk ve Suriyeli sanatçıları buluşturan “İki Kültür Dört Renk” Karma Resim Sergisi; 20-22 Haziran tarihleri arasında Ayvansaray Plato Sanat İstanbul’da sanatseverleri ağırlayacak.Damsco Group’un ev sahipliğinde, Suriyeli sanatçılar Abdullatif Aljeemo, Khayyam Zedan ile Türkiyeli sanatçılar Kadir Ablak ve Huri Kiriş’in eserlerinin yer alacağı karma sergiden elde edilecek gelirin bir bölümü ise Türkiye Meme Vakfı’na bağışlanacak.Serginin küratörlüğünü üstlenen Mehmet Lütfi Şen, “İki Kültür Dört Renk sergisi bir uluslararası sanat buluşması olarak çok değerlidir.

Türk ve Suriyeli ressamlardan resim sergisi

Türk ve Suriyeli sanatçıları buluşturan “İki Kültür Dört Renk” Karma Resim Sergisi; 20-22 Haziran tarihleri arasında Ayvansaray Plato Sanat İstanbul’da sanatseverleri ağırlayacak.
Damsco Group’un ev sahipliğinde, Suriyeli sanatçılar Abdullatif Aljeemo, Khayyam Zedan ile Türkiyeli sanatçılar Kadir Ablak ve Huri Kiriş’in eserlerinin yer alacağı karma sergiden elde edilecek gelirin bir bölümü ise Türkiye Meme Vakfı’na bağışlanacak.
Serginin küratörlüğünü üstlenen Mehmet Lütfi Şen, “İki Kültür Dört Renk sergisi bir uluslararası sanat buluşması olarak çok değerlidir. İki farklı ülkeden dört farklı sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, geçmişe ve bugüne dair imgelerin sanatçılar eliyle hem poetik hem de politik bir izlekten bakılmasına, bununla birlikte mekân, şehir, hafıza, doğa ve hız gibi bireyi çevreleyen unsurların farklı yorumlamalarla izlenmesine imkân hazırlıyor" dedi.
Soyut eserleri ile bilinen Suriyeli ressam Khayyam Zedan, bulunduğu coğrafyadaki zorlu yaşam koşulları, kaos ve acıyı resmederken, geleceğe dair umut ışığını da tuvallere yansıtıyor.
Abdullatif Aljeemo ise eserlerinde dünyanın neresinde olursa olsun her kim kaygı, endişe ve yaşama güçlüğü çekerse, bu, tüm dünyanın endişesi olmalıdır diyor. Duyguların ortak olmasına dikkat çeken sanatçı, eserlerinde coğrafi sınırları ortadan kaldırarak insana ve insani duygulara odaklanıyor.
Sosyal gerçekçiliği çağdaş bir bakış açısı ile yorumlayan Kadir Ablak, kentlerin anatomisini tuvallere yansıtırken, kalabalıklar içerisinde yalnızlaşan insana dikkat çekiyor. İnsanın yaşam alanı üzerinden insani duyguları vurgulayan sanatçı, kent kültüründe bireyselleşen hayatları ve yok olmaya başlayan insani duygulara fırçasıyla hayat veriyor.
Damsco Group Yönetim Kurulu Başkanı Muhannad Almasri ise "Sanat hayatımızda her zaman önemli bir unsur olmuştur ve her zaman inançlarımızda ve fikirlerimizde iyimserlik ve ilerleme sağlamıştır. İnsan; başlangıcından bu yana, güzellikleri ve süslemeleri üretmeye koyuldu ve yenilik oluşturdu. Böylece sanat duyumsal ve ruhsal farkındalığın gelişmesinde önemli bir rol üstlendi. Bunca hüznün ve insan değerlerdeki yıkımın ardından sanatın bize verdiği umuda ve iyimserlik ruhuna tutunmaktan başka bir çaremiz yok. İnsanlığı bilahare sığınılacak bir anne kucağı misali olduğunu inancımızla, bu projeye destek vermeye kara verdik. İstanbul’da Türk ve Suriyeli sanatçıları bir araya getiren, eserleriyle medeniyetimizi renklendiren ve insanlığımıza kol kanat geren bu sergiyi gönülden destekledik" dedi.

Türk ve Suriyeli ressamlardan resim sergisi

Türk ve Suriyeli ressamlardan resim sergisi

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