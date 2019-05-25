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Türk Veteriner Hekimler Birliği'nden Nevşehir ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 16:04 | Son Güncelleme

GÖREVE geldikten sonra veteriner hekim odalarını ziyaret ederek, mesleki birlikteliği pekiştirmeye yönelik çalışmalar yapan Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, önceki gün de Nevşehir’de meslektaşları ve kentin üst düzey yöneticileri bir araya geldi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği'nden Nevşehir ziyareti

ANKARA,(DHA)- GÖREVE geldikten sonra veteriner hekim odalarını ziyaret ederek, mesleki birlikteliği pekiştirmeye yönelik çalışmalar yapan Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, önceki gün de Nevşehir’de meslektaşları ve kentin üst düzey yöneticileri bir araya geldi.
Veteriner Hekimler Odası’nın daveti üzerine, TVHB 2. Başkan Muhlis Atay ve Genel Sekreter Haluk Aşkaroğlu ile birlikte Nevşehir’e giden Eroğlu, Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Rukiye Pınar’ı ziyaret etti. Vali Aktaş’ı ziyaretinde Türk Veteriner Hekimler Birliği’nin kurumsal yapısı hakkında bilgilendirme yapan Ali Eroğlu, ayrıca sahipsiz sokak hayvanları ve hayvancılığın bugünkü durumu, geleceği ve uygulanması gereken projeler konusunda TVHB’nin tespitlerini dile getirdi. Başkan Eroğlu, Belediye Başkanı Rasim Arı ile yapılan görüşmede, belediyelerde daha çok veteriner hekim istihdamının gerekliliği üzerinde dururken, daha sonra ziyaret ettiği Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz ve Hayvancılık Şube Müdürü Rukiye Pınar ile de, hayvan refahı, çevre sağlığı ve halk sağlığı konularında görüş alışverişinde bulundu.
DAYANIŞMA VE BİRLİKTELİĞE VURGU YAPILDI
TVHB Merkez Konsey Başkanı ve beraberindekiler Nevşehir ziyaretinin akşam bölümünde, Oda tarafından düzenlenen iftar programında meslektaşları ve aileleriyle bir araya geldi. Yemekte, meslektaşlarına seslenen Eroğlu, veteriner hekimliğin dünya ve ülkemizdeki önemi üzerinde durarak, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin önemine vurgu yaptı. TVHB heyeti, iftar sonrasında ise, mesleki uygulamalar, sahada karşılaşılan problemler, hayvancılıkta gelinen nokta, mesleki etik değerler ve ileri veteriner hekimlik uygulamaları gibi pek çok konunun görüşüldüğü değerlendirme toplantısına katıldı.
ALİ EROĞLU'DAN ZİYARET DEĞERLENDİRMESİ
Nevşehir ziyaretiyle ilgili kısa bir değerlendirme yapan Ali Eroğlu, hem ilin üst düzey yöneticileriyle; hem meslektaşları ile bir araya gelerek veterinerhekimlik mesleğini yakından ilgilendiren konularda görüş alışverişi yaptıklarını söyledi. Nevşehir Veteriner Hekimler Odası’nın kusursuz bir program gerçekleştirdiğini dile getiren Eroğlu, "Bütün paydaşlarla görüşlerimizi paylaşma ve onları dinleme fırsatı bulduk. Sağlıklı bir etkileşimi - iletişimi, sorunların çözümünde atılacak ilk adım olarak görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda bizim için çok değerli bir ziyaret oldu. Bizi ağırlayan ve kabul eden tüm kent yöneticilerine ve meslektaşlarımıza bir kez daha saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

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