HABER

TürkAkım boru hattını döşeyen dev gemi boğazdan geçiyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 12:27 | Son Güncelleme

TürkAkım'ında boru döşeme işlemi gerçekleştiren dünyanın en büyük inşaat gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Özgür EREN - Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) TürkAkım'ında boru döşeme işlemi gerçekleştiren dünyanın en büyük inşaat gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Rus gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak iki hattan oluşan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın derin sulardaki boru döşeme işlemi, dünyanın en büyük inşaat gemisi "Pioneering Spirit" tarafından gerçekleştirildi. 382 metre uzunluğa ve 124 metre genişliğe sahip gemi, sabah saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğaz'ı gemi geçişlerine kapatıldı. Dünyanın en büyük ve donanımlı inşaat gemisi olan Pioneering Spirit'in geçişine Kıyı Emniyeti'ne bağlı romörkörler eşlik ediyor.

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! İnanamayacaksınızİstanbul'a bir de böyle bakın! İnanamayacaksınız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğretmenleri unutmadıİstanbul Büyükşehir Belediyesi öğretmenleri unutmadı
İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'danİstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Süper Lig'de Rooney bombası!

Süper Lig'de Rooney bombası!

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli özel harekat polisi ormanlık alanda ölü bulundu

Emekli özel harekat polisi ormanlık alanda ölü bulundu

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

'Liderlerin örgücüsü!' Müşterilerini duyan şaşıp kalıyor

'Liderlerin örgücüsü!' Müşterilerini duyan şaşıp kalıyor

Hasan Cemal: Türkiye'ye döneceğim!

Hasan Cemal: Türkiye'ye döneceğim!

HDP Diyarbakır İl Başkanı hakkında 15 yıl hapis istemi

HDP Diyarbakır İl Başkanı hakkında 15 yıl hapis istemi

İstanbul Boğazı kapatıldı! Dünyanın en büyük inşaat gemisi geçiyor

İstanbul Boğazı kapatıldı! Dünyanın en büyük inşaat gemisi geçiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.