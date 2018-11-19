TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2019 yılında başlayacak doğrudan gaz akışıyla birlikte gazın iletilmesi ve taşınmasındaki risklerin ortadan kalkacağını belirterek, “Böylece doğal gazın ilk alıcısı olarak sistem güvenliğinin ve işletme esnekliğinin güçlendirilmesiyle doğal gaz arz güvenliğimizin sağlanmasında önemli bir adım daha atmış olacağız.” dedi.

TürkAkım Projesi deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Dönmez, Türkiye ile Rusya arasında ilk defa 1987 yılında fiilen başlayan doğal gaz ticaretinde bugün yeni bir sayfa daha açıldığını dile getirdi.

Türkiye ile Rusya arasındaki derin tarihi ve kültürel bağları son yıllarda hayata geçirilen enerji projeleriyle bir kere daha sağlam bir şekilde ördüklerini belirten Dönmez, “Siyasi ve jeopolitik çalkantıların gölgesindeki küresel enerji piyasasında Türkiye, güçlü liderlik, siyasi istikrar ve sağlam ekonomisiyle diğer ülkelerden pozitif yönleriyle ayrışıyor. Türkiye’nin enerjide merkez bir ülke hedefinin arkasında işte bu kararlı duruş ve güçlü siyasi irade var.” ifadelerini kullandı.