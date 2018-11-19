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TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 17:10 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - “2019 yılında başlayacak doğrudan gaz akışıyla birlikte gazın iletilmesi ve taşınmasındaki riskleri ortadan kaldırmış olacağız.” - “Böylece doğal gazın ilk alıcısı olarak sistem güvenliğinin ve işletme esnekliğinin güçlendirilmesiyle doğal gaz arz güvenliğimizin sağlanmasında önemli bir adım daha atmış olacağız” - "Yıllık aktarılacak yaklaşık 32 milyar metreküp doğal gazın yarısı Türkiye’de kullanılacak"

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2019 yılında başlayacak doğrudan gaz akışıyla birlikte gazın iletilmesi ve taşınmasındaki risklerin ortadan kalkacağını belirterek, “Böylece doğal gazın ilk alıcısı olarak sistem güvenliğinin ve işletme esnekliğinin güçlendirilmesiyle doğal gaz arz güvenliğimizin sağlanmasında önemli bir adım daha atmış olacağız.” dedi.

TürkAkım Projesi deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Dönmez, Türkiye ile Rusya arasında ilk defa 1987 yılında fiilen başlayan doğal gaz ticaretinde bugün yeni bir sayfa daha açıldığını dile getirdi.

Türkiye ile Rusya arasındaki derin tarihi ve kültürel bağları son yıllarda hayata geçirilen enerji projeleriyle bir kere daha sağlam bir şekilde ördüklerini belirten Dönmez, “Siyasi ve jeopolitik çalkantıların gölgesindeki küresel enerji piyasasında Türkiye, güçlü liderlik, siyasi istikrar ve sağlam ekonomisiyle diğer ülkelerden pozitif yönleriyle ayrışıyor. Türkiye’nin enerjide merkez bir ülke hedefinin arkasında işte bu kararlı duruş ve güçlü siyasi irade var.” ifadelerini kullandı.

-“TürkAkım ortaya koyduğumuz güçlü vizyonun en canlı örneğidir”

Türkiye’nin müttefikleri ve partnerleriyle iyi komşuluk, ortak menfaatler ve karşılıklı saygı temelinde geliştirdiği ilişkilerle bölgedeki enerji projelerinin her zaman güven veren ülkesi olduğuna dikkati çeken Dönmez, şunları söyledi:

“TürkAkım ortaya koyduğumuz bu güçlü vizyonun rasyonel ve gerçekçi politikaların bugün tarih önündeki en canlı örneğidir. 2019 yılında başlayacak doğrudan gaz akışıyla birlikte gazın iletilmesi ve taşınmasındaki riskleri ortadan kaldırmış olacağız. Böylece doğal gazın ilk alıcısı olarak sistem güvenliğinin ve işletme esnekliğinin güçlendirilmesiyle doğal gaz arz güvenliğimizin sağlanmasında önemli bir adım daha atmış olacağız.

Yıllık aktarılacak yaklaşık 32 milyar metreküp doğal gazın yarısı Türkiye’de kullanılacak. TürkAkım böylece enerjinin yoğun kullanıldığı bölgelerimizde zirve (peak) zamanlardaki sistemsel dengenin korunmasında da temel bir rol üstlenmiş olacak.”

Bakan Dönmez, Türkiye’nin 2017 yılı sonunda 55 milyar metreküpe ulaşan ve 2020 yılında 60 milyar metreküpü aşacağı öngörülen yıllık doğal gaz tüketimiyle Avrupa’nın en büyük dördüncü doğal gaz piyasası durumunda olduğunu beliti.

Fatih Dönmez, ” Ülkemiz aynı zamanda artan enerji işleme ve yeraltı depolama kapasitesiyle birlikte hızla artan iç talebini karşılayacak ve önümüzdeki yıllarda da Avrupa arz güvenliğine katkıda bulanabilecek bir konumda bulunmaktadır. “ dedi.

Türkiye’yi gaz rekabetine imkan veren serbest piyasa koşullarında alıcı ve satıcıları bulaştıran, fiyatlandırmanın yapıldığı ve piyasa derinliğinin oluşturulduğu tam bir merkez haline getirmek için çalışmaları hızla sürdürdüklerini vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yakın zamanda devreye aldığımız TANAP ardından eylül ayında hayata geçirdiğimiz organize toptan doğal gaz satış piyasası hedeflerimize güçlü ve emin adımlarla ilerlediğimizin ayrı bir göstergesi durumundadır Özelikle doğal gaz satış piyasasıyla sadece ulusal değil, ileride bölgesel ihtiyaçların karşılanmasına da imkan veren bir altyapıyla Türkiye doğal gaz ticaretinde söz sahibi ülkelerden birisi olacak. Gelecek yıl TürkAkım’ın da devreye girmesiyle bu yöndeki hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız."

-“15 milyon hanenin yıllık doğalgaz ihtiyacı karşılanacak”

TürkAkım’ın devreye girmesiyle 15 milyon hanenin yıllık doğalgaz ihtiyacının karşılanacağını dile getiren Bakan Dönmez, “Arzu ediyoruz ki TürkAkım ulaşacağı coğrafyaları enerjisiyle birleştirsin, gittiği bölgelerde yeni umut ve heyecanların da kaynağı olsun. Türkiye ve Rusya arasındaki yakın işbirliği sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin’in güçlü dayanışmasıyla dostluk ve güvene dayalı ilişkilerimiz, bölgelerimizin geleceği için de hayati öneme sahiptir. Bu duygu düşüncelerle törenin ülkelerimize hayırlar getirmesini temenni ederi başta sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Putin olmak üzere projede emeği geçen önceki dönem enerji Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a ve Rus mevkidaşım Sayın Novak’a minnet ve şükranlarımı sunarım.” ifadelerini kullandı.

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Fatih Dönmez TürkAkım TürkAkım tören

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