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  4. TürkAkımı’ndan engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye

TürkAkımı’ndan engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 17:34 | Son Güncelleme

TürkAkım’ın sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kırklareli İl Özel İdaresine hibesi sağlanan 11 adet akülü tekerlekli sandalyeden 6 tanesi vatandaşlara teslim edildi.TürkAkım’ın engelli vatandaşlara yönelik sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kırklareli İl Özel İdaresine hibesi sağlanan 11 adet akülü tekerlekli sandalyeden 6 tanesinin teslimi için yapılan törene Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, TürkAkım Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörü Çağrı Aslan, İl Jandarma Komutanı J.Alb.

TürkAkımı’ndan engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye

TürkAkım’ın sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kırklareli İl Özel İdaresine hibesi sağlanan 11 adet akülü tekerlekli sandalyeden 6 tanesi vatandaşlara teslim edildi.
TürkAkım’ın engelli vatandaşlara yönelik sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kırklareli İl Özel İdaresine hibesi sağlanan 11 adet akülü tekerlekli sandalyeden 6 tanesinin teslimi için yapılan törene Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, TürkAkım Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörü Çağrı Aslan, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Kadir Oğuz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu’nun katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açılışını gerçekleştirdiği ülkenin en büyük enerji projelerinden olan TürkAkım’ın ülkeye enerji arzına üretimine olan katkısına dikkat çekilerek, Türkiye ayağında olan TürkAkım’ın daha iyi anlaşılır olabilmesi için eğitime, sağlığa, çocuklara ve bugün Kırklareli’nde de olduğu üzere engelli vatandaşlara yönelik sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık oluşturulmasına önemi için engelli vatandaşlara yönelik TürkAkım tarafından Kırklareli İl Özel İdaresine teslimi sağlanan 11 adet akülü tekerlekli sandalyeden 6 tanesinin ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara teslim edildi. Diğer 5 tane akülü tekerlekli sandalyenin de ihtiyacı olan engelli vatandaşa evlerinde teslim edildi.
Vali Bilgin, TürkAkımı sosyal sorumluluk projesi kapsamında İl Özel İdaresine hibe edilen 6 adet akülü tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahipleri engelli vatandaşlara hayatlarını idame ettirmede ve sosyal hayata adapte olmalarındaki önemini vurgulayarak, akülü tekerlekli sandalyelerini teslim alan engelli vatandaşların kazasız iyi günlerde kullanması dileğinde bulundu.
Engelli bireylere yönelik Kamu Kurumlarında iş ve işlemlerine sağlık gibi temel hizmetlerin görülmesine yönelik İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen “Basamak Taksi projesiyle” hayata geçirilen Basamak Taksi ile akülü tekerlekli sandalyelerine kavuşan engelli vatandaşlar evlerine uğurladı.

TürkAkımı’ndan engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye

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