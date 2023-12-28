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  4. Türkan Şoray'ın kızı sevgilisiyle buz dolu fıçıya girdi!

Türkan Şoray'ın kızı sevgilisiyle buz dolu fıçıya girdi!

28.12.2023 13:33 | Son Güncelleme:
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Çağla Şıkel'den sonra moda oldu. Şimdi de Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal ve sevgilisi buz dolu fıçıya girdi. Ünal, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal, sevgilisi Serhan Mark Kohen ile buz dolu fıçıya girdi. Ünal, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"HİÇ ZORLANMADIM"

Ünal, paylaşımına “Yok canım hiç zorlanmadım inhale exhale tamam” notunu düştü.

ÇAĞLA ŞIKEL DE BUZ DOLU FIÇIYA GİRMİŞTİ

Daha önce de ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel yaz aylarında soğuk korkusunu yenebilmek için buz dolu fıçıya girmişti. Oğlu Kuzey ile buz dolu su fıçısına giren Çağla Şıkel, o anları sosyal medyadan paylaşmıştı.

Oğlu ve kendisinin soğuktan nefret ettiğini belirten Şıkel, paylaşımının altına şu notu düşmüştü:

"O benden cesaret aldı ben de ondan… Seninle böyle bir deneyimi yaşamak inanılmazdı iyi ki benimleydin oğlum teşekkür ederim.

Günlerdir bunun için mental olarak hazırlanıyorum. Soğuğa değil sadece nefesime odaklandım çünkü soğuğun dayanılmaz olduğunu düşünen sadece zihnimiz. Yaklaşık 4 derece suda 2 dakikalık rüya deneyimler, mutlaka deneyin."

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