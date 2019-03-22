Turkcell'den kablosuz ağları akıllandıran teknoloji

İSTANBUL (AA) - Turkcell, bireysel fiber müşterilerine yönelik geliştirdiği Kanal Birleştirme Teknolojisi ile kullanıcılarına modemlerini hem uzak hem yakın mesafede en yüksek hız ve verimlilikle kullanma imkanı sundu.

Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket mevcut bireysel fiber Wi-Fi kullanım performanslarını maksimum düzeye çıkaracak bir yenilik geliştirdi.

Turkcell’in Wi-Fi akıllandıran teknolojisi ile bireysel fiber müşterileri, modeme olan uzaklıklarına göre en yüksek Wi-Fi bağlantı hızını sağlayacak frekansa atanıyor. Geliştirilen bu teknoloji sayesinde Turkcell fiber modem, farklı kullanıcı davranışlarına göre akıllı telefon, tablet ve bilgisayarların 2.4 GHz - 5 GHz frekansları arasında otomatik geçiş yapmasını sağlıyor.

Kanal Birleştirme tekniğini bireysel fiber abonelerinin modemlerine uygulayan Turkcell, kararsız hale gelen Wi-Fi frekanslarını optimize ederek müşterilerinin maksimum performans ile internete bağlı kalmasını sağlıyor.

Böylece her geçen gün sinyal kirliliği nedeniyle kararsız hale gelen kablosuz ağ frekanslarının performansının azalması önlenerek evde kullanılan internet hızlarındaki düşüşün de önüne geçilebiliyor.