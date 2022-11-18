HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Turkish Bank çalışma saatleri nedir, hafta sonu açık mı? Turkish Bank şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Turkish Bank çalışma saatleri nedir, hafta sonu açık mı? Turkish Bank şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

18.11.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde vatandaşların araştırdığı konulardan biri bankaların çalışma saatleri, mesai araları ve hafta sonu çalışıp çalışmama durumlarıdır. Genel olarak son dönemlerde internet bankacılığı ve mobil bankacılık hizmetleri ön plana çıkmış olsa da işlemlerini bankaya giderek halletmek isteyen birçok kişi bulunur. Turkish Bank mesai saatleri merak edilen bir bankadır. Turkish Bank çalışma saatleri nedir, Turkish Bank şubeleri hafta sonları açık mı?

Turkish Bank çalışma saatleri nedir, hafta sonu açık mı? Turkish Bank şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bankalar müşterilerine farklı şekillerde hizmet sunmaktadır. Mobil bankacılık ve internet bankacılığı son dönemlerin tercih edilen bankacılık hizmetleridir. Banka müşterilerinin öğrenmek istediği konulardan biri bankanın açılış ve kapanış saati ve öğle arası saatleridir.Turkish Bank için mesai saatleri nedir, öğle arası mola saatleri ile hafta sonu çalışma saatleri müşteriler tarafınca en sık sorulan sorulardır.

Turkish Bank saat kaçta açılıyor?

Turkish Bank, müşterileri tarafından mesai saatine kaçta başladığı merak edilen bir bankadır. Banka işlemlerini direk bankaya giderek tamamlamak isteyen müşteriler için bu önemli bir bilgidir. Turkish Bank mesai saatleri 09.00 itibarıyla başlamaktadır. Turkish Bank açılış saati bayram ve özel günlerde farklılık gösterebilmekle birlikte bankanın genel olarak açılış saati 09.00’dur.

Turkish Bank öğle arası saatleri Turkish Bank 12.30 ve 13.30 arasında öğle molası vermektedir. Turkish Bank şube çalışma saatleri bazı özel durumlarda farklılık gösterebilse de genellikle şube çalışma saatleri 09.00 - 17.30 arasındadır. Banka müşterileri şubelerden bu saatler arasında hizmet alabilirler.

Turkish Bank saat kaçta kapanıyor?

Turkish Bank mesai saatleri bankanın müşterileri tarafından öğrenilmek istenen bir detaydır. Turkish Bank’ın mesai saati 17.30'da bitecek şekilde belirtilmiştir. Turkish Bank kapanış saati bayramlar ve özel günlerde farklılık gösterebilmekle birlikte 17.30 itibarı ile bnka mesai saatini tamamlamaktadır.

Turkish Bank cumartesi günleri açık mı?

Turkish Bank hafta içi hizmet veren ve hafta sonu kapalı olan bir bankadır. Turkish Bank hafta sonu hizmet vermez ve cumartesi günleri kapalıdır. Turkish Bank son dönemlerde geniş müşteri portföyü ile varlığını sürdüren bir bankadır. Turkish Bank’a giderek işlemlerini yapmak isteyen müşteriler öncelikle mesai saatleri ve öğle molalarını öğrenmek istemekteler. Turkish Bank çalışma saatleri ise şu şekildedir:

  • Hafta içi çalışma saatleri: 09.00-17.30
  • Hafta sonu: Kapalıdır

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11 ilde DEAŞ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı11 ilde DEAŞ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
Erdoğan'ın "6'lı masadan ayrıl" çağrısına Akşener'den yanıtErdoğan'ın "6'lı masadan ayrıl" çağrısına Akşener'den yanıt
Regl izni için yasa teklifi verilmişti! Ankara'da dikkat çeken kararRegl izni için yasa teklifi verilmişti! Ankara'da dikkat çeken karar
Anahtar Kelimeler:
turkish bank

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha!

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha!

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

Komşunun kızına yaptıklarını duyan baba mahkemede çıldırdı

Komşunun kızına yaptıklarını duyan baba mahkemede çıldırdı

Sabotaj iddiası resmen doğrulandı! Patlayıcı kalıntıları bulundu

Sabotaj iddiası resmen doğrulandı! Patlayıcı kalıntıları bulundu

Azeri mafya babası öldürülmüştü! Katil zanlısından şok sözler

Azeri mafya babası öldürülmüştü! Katil zanlısından şok sözler

İade edilen kabanın cebinden çıktı! 30 bin TL değerinde

İade edilen kabanın cebinden çıktı! 30 bin TL değerinde

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.