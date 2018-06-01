Turkish Delight burun ameliyatı nedir?

Ekseriyetle burun alçısı ameliyattan sonraki ilk hafta alınmakta ve şişmenin önlenmesi için 1 haftalığına bandaj uygulanmaktadır. Estetik cerrahınız bu dönemde geceleri burun ateli kullanmanızı tavsiye edebilir. Göz çevresindeki morarmalar ameliyatın sonraki birkaç gün içinde solmaya başlarken, genellikle ikinci haftanın sonunda tamamen kaybolur. Burundaki şişlik yavaş yavaş geriler ve bazen tam iyileşme aylarca devam eder. Estetik Rinoplasti ameliyatlarının oldukça büyük bir kısmında cerrahi müdahale burun içinden yapıldığından, dışardan görülen herhangi bir iz bulunmaz. Geniş burun kanatlarının daraltılmasını hedefleyen teknikleri kullanılması halinde, burun kanadı kıvrımlarında kolayca fark edilmeyecek kesi izi kalabilmektedir.

Bu teknikte; hastadan çıkarılan kıkırdak doku, burun sırtı ve burun ucunda kullanılmak üzere Türk Lokumu’nun hazırlanması için kullanılmaktadır. Ameliyat sonrası oluşabilecek sorunları minimuma indiren bu teknik, hastanın ameliyat geçirdiğinin anlaşılmamasını sağlayan doğal bir burun yapılmasını sağlar. Çünkü kıkırdak doku ile istenen kırımları elde etmek daha kolaydır ve gerçeğe yakın bir görüntü elde etmek mümkündür. Bu yöntemle ameliyat edilmiş birçok burun eski fotoğraflar ortaya çıkmadıkça hemen hemen hiç anlaşılmaz. Onlarca ülkede, binlerce estetik cerrahın benimsediği Türk Lokumu yöntemi, günümüzde hala küresel boyutta kullanılmaktadır.

Operasyondan hemen sonra görünümde ani değişiklik olmasının beklenmesi gerçekdışı bir beklentidir. İyileşmenin kesin olarak tamamlanması ve sonucun net bir şekilde ortaya çıkması, uzun bir süreçtir. Burnun son görünümünü kazanması için en azından birkaç ay beklemek gerekir.

Ameliyatın ardından birkaç gün içinde ayaklanabilir, günlük hayatınıza belirli kısıtlamalarla birlikte geri dönebilirsiniz ancak bu, estetik cerrahınızın hazırladığı iyileşme programına uymanız halinde olacaktır. Bu programı uygulamaya dikkat etmeniz, iyileşmenizin istendiği gibi sağlıklı şekilde devam etmesi açısından önemlidir. Yüzmek, koşmak, öne eğilmek gibi hareketlerden ilk haftalar uzak durmanız gerekir. Hastanın iyileşme sürecine göre iş başı yapması için geçmesi gereken süre değişebilmesine rağmen ortalama işe dönmek için 2 hafta kadar beklenmesi gerekir. Tabi bu, kişinin iyileşme süreci kadar nasıl bir işle meşgul olduğuyla da ilgilidir. Morarmaları gizlemek için makyaj malzemelerinin kullanımına izin verilmektedir ama sert ovma işlemi gerektiren malzemelerden ve uygulamalar ilk hafta mutlaka uzak durulmalıdır. Ayrıca iyileşme sürecinin erken safhasında güneş ışınlarından korunmak için çeşitli ürünler de kullanılabilir.

İyileşme süreci her hastada farklı sürede ve şekilde gerçekleşmiyor olmasına karşın yine de genel olarak aşağı süreçlerin yaşanacağı söylenebilir:

TURKISH DELIGHT ADI NEREDEN GELİYOR?

Türk Lokumu tekniğinin isim babası da Fransız bir plastik cerrahtır, yöntemi denemiş ve “Bu tam bir Türk Lokumu olmuş” diyerek sonuçlarından memnuniyetle bahsetmiştir. Onur Erol yöntemine bu benzetmeden hareketle “Turkish Delight” adını vermiştir.

Prof. Dr. Onur Erol

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı

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