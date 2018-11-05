HABER

"Türkiye, 911 kilometrelik sınırında terör tehdidine müsaade etmeyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 11:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: - "Türkiye'nin nihai hedefi bellidir, 911 kilometrelik sınırında kendisine karşı herhangi bir terör tehdidinin bulunmasına müsaade etmeyecektir" - "Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var, o bedel güçlü olmayı gerektiriyor" - "Ekonomik, askeri, siyasi ve sosyal anlamda güçlü olmak zorundasınız, yani istikrar sahibi olmak zorundasınız" - "Bir ülkenin çıkarları doğrultusunda oluşturduğu yaptırım kararlarına tüm ülkelerin uymasını beklemek, her şeyden önce anlamlı ve adil değil" - "ABD ile ilişkilerdeki sorunumuz aslında bir Brunson sorunu değildi. Böyle bir sorunumuz yoktu. Biz bunun sorun olduğunu da hala düşünmüyoruz" - "Yaptırımlardaki tutumumuz ne olacak bunu açıkça ifade ettik. Bugün zaten açıklama olacak, sonuçlarını göreceğiz" - "Kaşıkçı cinayeti, uluslararası boyutta her tarafı dökülen, hiçbir tarafından tutamayacağınız bir olay. Türkiye, bütün şeffaflığı ile devlet ciddiyetiyle konuya yaklaşıyor. Türkiye, sınırları içinde hiç kimsenin hiçbir şekilde operasyon çekemeyeceği mesajını vermiştir. Topraklarımızda işlenen cinayetin emrini kim vermiştir? Bunun cevabını arıyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'nin nihai hedefi bellidir, 911 kilometrelik sınırında kendisine karşı herhangi bir terör tehdidinin bulunmasına müsaade etmeyecektir." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Oktay, soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığına işaret eden Oktay, "Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var, o bedel güçlü olmayı gerektiriyor. Ekonomik, askeri, siyasi ve sosyal anlamda güçlü olmak zorundasınız, yani istikrar sahibi olmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

Oktay, ABD'nin yaptırım kararları konusunda Türkiye'nin bu konuda tavrını ortaya koyduğunu hatırlatarak, "Türkiye'nin yaptığı bir inatlaşma olayı değildir. Yaptırımlardaki tutumumuz ne olacak bunu açıkça ifade ettik. Bugün zaten açıklama olacak, sonuçlarını göreceğiz." diye konuştu.

Fuat Oktay, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dair de şu flaş değerlendirmelerde bulundu:

"Kaşıkçı cinayeti, uluslararası boyutta her tarafı dökülen, hiçbir tarafından tutamayacağınız bir olay. Türkiye, bütün şeffaflığı ile devlet ciddiyetiyle konuya yaklaşıyor. Türkiye, sınırları içinde hiç kimsenin hiçbir şekilde operasyon çekemeyeceği mesajını vermiştir. Topraklarımızda işlenen cinayetin emrini kim vermiştir? Bunun cevabını arıyoruz."

- Münbiç'te ortak devriye görevi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Münbiç'te yürütülen ortak devriye görevi konusunda Türkiye'nin yaklaşımının her zaman çok net olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlk etapta güney sınırımızda olan bu oluşumdan, sınır hattında oluşturulan koridordan ne kadar rahatsız olduğumuz ve PKK'nın, adını ne olarak koyarsanız koyun, YPG, PYD deyin, nihayetinde PKK'nın uzantısıdır, böyle bir oluşuma izin vermeyeceğimizi başından beri ifade ettik ama ne yazık ki muhataplarımızın bu iletişimi almaktaki güçlüğü bizi başka tedbirler almaya itti."

- Sınır güvenliği

Oktay'ın açıklamalarından bazı başlıklar şöyle:

"Sınırımızda Türkiye'yi tehdit eden hiçbir unsurun barınmayacağı noktaya geldiğimiz ana kadar mücadelemiz sürecek.

Münbiç olayında ilk başta ABD, PKK'nın veya YPG'nin varlığına müsaade edilmeyeceği sözünü vermişti. Çözüm hep bir sonraki aya, yıla ertelenmiştir. Türkiye'nin artık bu sorunları erteleme sabrı da tahammülü de kalmamıştır.

Türkiye kendisine karşı hiçbir tehdide, hiçbir yerde, hiçbir oluşuma müsaade etmeyecektir. Bu kararlılığı sergilemiş bunun gereğini yapmıştır.

Türkiye'nin nihai hedefi bellidir, 911 kilometrelik sınırında kendisine karşı herhangi bir terör tehdidinin bulunmasına müsaade etmeyecektir."

PARTNERTurkcell Spor Toto ihalesine katılıyorTurkcell Spor Toto ihalesine katılıyor
Kenan Evren'in vilasının yerine yaptırılan malikane, 22 milyon liraya satıştaKenan Evren'in vilasının yerine yaptırılan malikane, 22 milyon liraya satışta
Bilirkişilik başvuruları ilk kez e-Devlet üzerinden yapılacakBilirkişilik başvuruları ilk kez e-Devlet üzerinden yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD yaptırım fuat oktay kaşıkçı cinayeti

En Çok Okunan Haberler

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Didim'de korkunç olay! Genç kadın bu halde bulundu

Didim'de korkunç olay! Genç kadın bu halde bulundu

İstanbul’un ilk bilim merkezi açıldı

İstanbul’un ilk bilim merkezi açıldı

Sarıyer'deki iş adamına bıçaklı saldırının arkasından Kürt Ahmet'in adamları çıktı

Sarıyer'deki iş adamına bıçaklı saldırının arkasından Kürt Ahmet'in adamları çıktı

Fuat Oktay: Diyanet, eşcinsellerle ilgili çalışma yapmıyor

Fuat Oktay: Diyanet, eşcinsellerle ilgili çalışma yapmıyor

Bilirkişilik başvuruları ilk kez e-Devlet üzerinden yapılacak

Bilirkişilik başvuruları ilk kez e-Devlet üzerinden yapılacak

Sultangazi'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Sultangazi'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.