"Türkiye, 911 kilometrelik sınırında terör tehdidine müsaade etmeyecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'nin nihai hedefi bellidir, 911 kilometrelik sınırında kendisine karşı herhangi bir terör tehdidinin bulunmasına müsaade etmeyecektir." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Oktay, soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığına işaret eden Oktay, "Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var, o bedel güçlü olmayı gerektiriyor. Ekonomik, askeri, siyasi ve sosyal anlamda güçlü olmak zorundasınız, yani istikrar sahibi olmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

Oktay, ABD'nin yaptırım kararları konusunda Türkiye'nin bu konuda tavrını ortaya koyduğunu hatırlatarak, "Türkiye'nin yaptığı bir inatlaşma olayı değildir. Yaptırımlardaki tutumumuz ne olacak bunu açıkça ifade ettik. Bugün zaten açıklama olacak, sonuçlarını göreceğiz." diye konuştu.

Fuat Oktay, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dair de şu flaş değerlendirmelerde bulundu:

"Kaşıkçı cinayeti, uluslararası boyutta her tarafı dökülen, hiçbir tarafından tutamayacağınız bir olay. Türkiye, bütün şeffaflığı ile devlet ciddiyetiyle konuya yaklaşıyor. Türkiye, sınırları içinde hiç kimsenin hiçbir şekilde operasyon çekemeyeceği mesajını vermiştir. Topraklarımızda işlenen cinayetin emrini kim vermiştir? Bunun cevabını arıyoruz."