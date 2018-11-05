"Türkiye, 911 kilometrelik sınırında terör tehdidine müsaade etmeyecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'nin nihai hedefi bellidir, 911 kilometrelik sınırında kendisine karşı herhangi bir terör tehdidinin bulunmasına müsaade etmeyecektir." dedi.
Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Oktay, soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığına işaret eden Oktay, "Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var, o bedel güçlü olmayı gerektiriyor. Ekonomik, askeri, siyasi ve sosyal anlamda güçlü olmak zorundasınız, yani istikrar sahibi olmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.
Oktay, ABD'nin yaptırım kararları konusunda Türkiye'nin bu konuda tavrını ortaya koyduğunu hatırlatarak, "Türkiye'nin yaptığı bir inatlaşma olayı değildir. Yaptırımlardaki tutumumuz ne olacak bunu açıkça ifade ettik. Bugün zaten açıklama olacak, sonuçlarını göreceğiz." diye konuştu.
Fuat Oktay, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dair de şu flaş değerlendirmelerde bulundu:
"Kaşıkçı cinayeti, uluslararası boyutta her tarafı dökülen, hiçbir tarafından tutamayacağınız bir olay. Türkiye, bütün şeffaflığı ile devlet ciddiyetiyle konuya yaklaşıyor. Türkiye, sınırları içinde hiç kimsenin hiçbir şekilde operasyon çekemeyeceği mesajını vermiştir. Topraklarımızda işlenen cinayetin emrini kim vermiştir? Bunun cevabını arıyoruz."
- Münbiç'te ortak devriye görevi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Münbiç'te yürütülen ortak devriye görevi konusunda Türkiye'nin yaklaşımının her zaman çok net olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İlk etapta güney sınırımızda olan bu oluşumdan, sınır hattında oluşturulan koridordan ne kadar rahatsız olduğumuz ve PKK'nın, adını ne olarak koyarsanız koyun, YPG, PYD deyin, nihayetinde PKK'nın uzantısıdır, böyle bir oluşuma izin vermeyeceğimizi başından beri ifade ettik ama ne yazık ki muhataplarımızın bu iletişimi almaktaki güçlüğü bizi başka tedbirler almaya itti."
- Sınır güvenliği
Oktay'ın açıklamalarından bazı başlıklar şöyle:
"Sınırımızda Türkiye'yi tehdit eden hiçbir unsurun barınmayacağı noktaya geldiğimiz ana kadar mücadelemiz sürecek.
Münbiç olayında ilk başta ABD, PKK'nın veya YPG'nin varlığına müsaade edilmeyeceği sözünü vermişti. Çözüm hep bir sonraki aya, yıla ertelenmiştir. Türkiye'nin artık bu sorunları erteleme sabrı da tahammülü de kalmamıştır.
Türkiye kendisine karşı hiçbir tehdide, hiçbir yerde, hiçbir oluşuma müsaade etmeyecektir. Bu kararlılığı sergilemiş bunun gereğini yapmıştır.
Türkiye'nin nihai hedefi bellidir, 911 kilometrelik sınırında kendisine karşı herhangi bir terör tehdidinin bulunmasına müsaade etmeyecektir."
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