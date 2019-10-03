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Türkiye, AB, Almanya ve Fransa, göç sorunu için bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 23:02 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ile göç sorununu ele almak üzere bir araya geldi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ile göç sorununu ele almak üzere bir araya geldi. Soylu buradaki konuşmasında, "Türkiye dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkedir. Yaklaşık 5 milyonun üzerinde misafirimiz var. Bunun 3 milyon 667 bini Suriyeli. İnsanlığa büyük miras bırakıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı'ndaki Vilayetler Evi'nde, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Paris'te polislere saldırı nedeniyle Ankara ziyaretini iptal eden Fransız İçişleri Bakanı Christophe Castaner'i temsilen Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ile göç sorununu ele almak üzere bir araya geldi. Toplantı öncesinde misafir heyetlerin liderleri şeref defterini imzaladı.

'TÜRKİYE DÜNYADA EN FAZLA SIĞINMACIYA EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKEDİR'

Toplantı öncesinde ortak basın açıklaması düzenlendi. İlk olarak konuşan İçişleri Bakanı Soylu, şunları söyledi:

"Türkiye dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkedir. Yaklaşık 5 milyonun üzerinde misafirimiz var. Bunun 3 milyon 667 bini Suriyeli. İnsanlığa büyük miras bırakıyoruz. Bıraktığımız miras, kapımızı çalan insanlara nasıl davrandığımızın belki de gelecekteki en önemli göstergesi olacaktır. Gerek kampları, gerek uyumu gerekse de misafirperverliğimiz açısından Türkiye bütün dünyaya örnek bir davranış ortaya koymuştur. Fakat göç meselesi, 21 asrın en yıkıcı meselelerinden bir tanesidir ve birçok sorunla ve problemle karşı karşıyayız. Özellikle 8 Mart Mutabakatı olarak nitelendirdiğimiz mutabakat konusunda, Türkiye üzerine düşen bütün görevi sadece insanlık adına değil, Avrupa'yla imza altına aldığı sözleşme gereği yerine getirmektedir. Bu ülkeler konusunda Avrupa'nın da aynı çerçeve içinde olması beklentimizdir. Aynı zamanda İdlib'te gelişebilecek hadiseler sebebiyle yaklaşık 3 milyon 750 bin kitlesel insan göç dalgası gibi bir durumla karşı karşıya kaldığımız da aşikardır. Yine sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de ortaya koymuş olduğu bütün dünyada yankılanan güvenli bölge konusundaki tezimizi de burada konuşacağız."

'AB ADINA TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİM'

AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, "AB adına Türkiye'ye teşekkür ederim. Hepimizin Türkiye üzerindeki göç baskısının farkında olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Türkiye'deki düzensiz göçlerin, çok ciddi şekilde Türk makamları tarafından tespit edildiğini biliyoruz. Türkiye bunu çok iyi bir şekilde yapmaktadır. Birlikte çalışma konusundaki taahhütlümüzü devam ettirmekteyiz" dedi.

'TÜRK MİLLETİNE TEŞEKKÜR ETMEK İSTERİM'

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise "Buradaki toplantıda göç ve güvenlik konularını ele almak istiyoruz. Bu konular önümüzdeki yıllarda bizi meşgul edecek. Türkiye olarak bütün Avrupa için önemli hizmetlerde bulundunuz. Bunun için Türk milletine teşekkür etmek isterim. Sizlerin dayanışması olmadan göç bizim bölgemizde bu şekilde halledilemezdi. AB ile Türkiye arasındaki anlaşmayı güçlendirmek istiyoruz. Biz Türkiye'ye her konuda her zaman destek olmaya hazırız" diye konuştu.

'TÜRKİYE, TAKDİRE ŞAYAN BİR TUTUM SERGİLİYOR'

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Fries da son dönemde göç ve güvenlik konularının ülkesini çok etkilediğini söyleyerek, Fransa'da iltica taleplerinin sayısının giderek arttığını dile getirdi. Fries, Fransa'nın göç meselesinde Türkiye ile dayanışmasını ortaya koyduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

Fransa, Türkiye'nin yıllardır ne kadar çaba sarf ettiğini iyi biliyor. Türkiye, mülteci ve göçmenleri topraklarında ağırlayarak gerçekten takdire şayan bir tutum sergiliyor. Fransa, Türkiye ile iş birliğinin ne kadar önemli olduğunun gayet iyi bilincindedir."

Görüntü dökümü:
- Soylu'nun konuşması
- Avramopoulos'un konuşması
- Seehofer'in konuşması
- Fries'in konuşması
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

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