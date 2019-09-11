"Türkiye-ABD Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmalı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ile ABD arasında bir serbest ticaret anlaşması veya benzeri etkisi olacak tercihli ticaret anlaşması muhakkak imzalanmalı." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un katılımıyla TOBB'da düzenlenen Türkiye-ABD çalışma yemeğinde yaptığı konuşmada, ticaretin en büyük dostluk ve müttefiklik vasıtası olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sanayi ürünü ihracatının yarısından fazlasını Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Bu da Türkiye'de üretilen ürünün ne kadar kaliteli ve ne kadar rekabetçi olduğumuzun en somut göstergesi. Bütün dünyadaki üreticiler iki pazara odaklanmış durumda, biri ABD, diğeri AB pazarı. Bunlar hem kalite hem de fiyat rekabeti ararlar. Buralarda başarıyoruz. Dolayısıyla ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefini yakalayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, ticaret hacmi hedefinde iki ülkenin de kazanmasının esas olduğunu belirterek, dengenin 50 milyar dolar ithalat, 50 milyar dolar ihracat şeklinde olması gerektiğini dile getirdi.