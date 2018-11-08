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"Türkiye, AB'ye üyelikte kararlı olduğunu göstermeli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2018 19:24 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: - "(Gerçekçi stratejik ortaklık önerisi) Türkiye, Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusunda kararlı olduğunu göstererek gereken cevabı vermelidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın, Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki önerisine karşılık, "Türkiye, Avrupa Birliğine tam üyelik konusunda kararlı olduğunu göstererek gereken cevabı vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Çeviköz, yazılı açıklamasında CHP olarak, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini çağdaşlaşmanın bir gereği olarak gördüklerini ve AB'ye tam üyelik perspektifine sahip çıktıklarını vurguladı.

Bugün, Türkiye ile AB ilişkilerinin ağırlık merkezinin ve ekseninin kaydığını düşündüklerini vurgulayan Çeviköz, mülteci krizi bağlamında AB'nin Türkiye'den beklentilerinin olması ve AK Parti yönetiminin vize serbestisi gibi ucu açık vaatleri iç kamuoyunda göz boyamak için kullandığını savundu.

Avrupa Birliği Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın "Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin tamamen durdurulması" yönündeki önerisini de değerlendiren Çeviköz, şunları kaydetti:

"Zaten buzluğa kaldırılmış olan üyelik görüşmelerine, AB Komisyonu Üyesi Hahn'ın dediği gibi 'karşılıklı çıkarlar doğrultusunda' son vermek doğru olmaz. Hahn'ın üyelik yerine 'gerçekçi stratejik ortaklık' şeklindeki önerisine Türkiye, Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusunda kararlı olduğunu göstererek gereken cevabı vermelidir."

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