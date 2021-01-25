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Türkiye akıllı telefon üretiminde yeni üs oldu!

25.01.2021 09:23 | Son Güncelleme:
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Türkiye akıllı telefon üretiminde yeni üs oldu!

Türkiye son yatırımların ardından akıllı telefon üreticilerinin yeni üs bölgesi haline geldi. İşte konu ile ilgili tüm detaylar.

Akıllı telefon üretiminde kartlar yeniden dağıtılıyor. Bilindiği üzere genel olarak dünya üzerindeki üretimin büyük bir çoğunluğunu Çin karşılıyor. Apple’dan, Samsung’a kadar pek çok üretici, ürünlerini Çin’de yer alan fabrikalarda gerçekleştiriyordu.

Fakat bu durum artık değişmeye başladı. Türkiye’nin üreticilere verdiği teşvik sayesinde pek çok teknoloji devi Türkiye’de üretim yapmak için kolları sıvadı.

Hatırlanacağı üzere ilk olarak Oppo ve Samsung Türkiye’de üretim yapacaklarını açıklamışlardı. Bu iki ismin ardından Tecno, TCL ve Xiaomi de ülkemizde telefon üretmek için ilk adımı attı.

Görünen o ki Türkiye akıllı telefonların üretimi konusunda yeni bir üs olacak. Muhtemelen önümüzdeki süreçte Avrupa pazarında boy göstermek isteyen diğer isimler de Türkiye’de fabrika kuracaklardır.

TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU DEĞERLİ

Bu durumun aslında birden fazla nedeni mevcut. Fakat en önemli etken işin lojistik kısmı ile ilgili diyebiliriz. Malum Çin’de üretilen bir telefonun dünyaya ulaşması pek de kolay olmuyor. Fakat Türkiye coğrafi konumundan ötürü Asya ve Avrupa tarafında merkezi bir bölgede yer alıyor.

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Yani Türkiye’de üretilen bir ürünün Avrupa’ya ithalatı çok daha kolay olacaktır.
Bunun yanına bir de dövize bağlı düşük işçi maliyetlerini eklersek, Türkiye’nin pek çok firma için cazip bir merkez haline geldiğini söyleyebiliriz. Elbette bu firmaların ülkemizdeki geleceğini zaman gösterecek.

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