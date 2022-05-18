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Türkiye Avrupa’nın en obez ülkesi: Kanserden farkı yok!

18.05.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSÖ’nün geçtiğimiz günlerde yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’nin Avrupa’nın en obez ülkesi olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, obezite sorunun birçok hastalığa davetiye çıkardığını ve günümüzün en büyük sorunlarından biri olduğunu belirtiyor. Ani ölümlere neden olan obezitenin bir hastalık olduğunu söyleyen uzmanlar bu sorunun çözülmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Türkiye Avrupa’nın en obez ülkesi: Kanserden farkı yok!

Prof. Dr. Alihan Gürkan, son dönemlerde kamuoyunu sıklıkla meşgul eden ve çağın hastalığı olarak nitelendirilen obezite hakkında açıklamalarda bulundu. Gürkan, obezitenin kilo fazlalığı olduğunu belirterek, bunun birden fazla kategorisi ve alt gruplarının olduğunu söyledi.

AVRUPA’NIN EN OBEZ ÜLKESİ TÜRKİYE

Vücut kitle endeksi 35 ve üzerinde olan kişilerin tedavisinde cerrahinin devreye girdiğini dile getiren Gürkan, “Obezite sadece Türkiye’nin değil dünyanın sorunudur. Bizdeki sorun giderek öne çıkmaya başladı. Türkiye artık Avrupa’nın en obez ülkesi kabul ediliyor. Ülkemizin üçte ikisi yüksek kilolu, bunlarında yarısı obez sınırında. Obezite ciddi bir sağlık problemi ve çağın vebası olarak kabul ediliyor. Cerrahinin burada çok iyi kullanılması gerekiyor” diye konuştu.

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Cerrahi anlamında Avrupalıların Türkiye’ye ilgi gösterdiğinin altını çizen Gürkan, “Obeziteden kurtulmak isteyen Avrupalıların birçoğu Türkiye’ye geliyor. Çok fazla yabancı hastamız var. Burada önemli olan şu, bir sağlık hizmetini sunarken mutlaka batılı şartlarda ve bunun tıbbi, vicdani, hukuki normlarına sahip olarak bu işi yapmakta fayda var. Vücut kitle endeksi 35’in altında olan insanların bu ameliyatın adayı olmadığını bilmemiz lazım” dedi.

Gürkan, vücut kitle endeksi 35’in altında olan kişilerin, az bir kilolarından kurtulmak için operasyon geçirmek istemeleri ve tıbbi otoritelere baskı kurmalarının yanlış olduğunu dile getirdi.

"BESLENMEMİZ DEĞİŞTİ"

Her önüne gelen adayın, şişmanın cerrahi aday olduğunu söylemenin yanlış olduğunun altını çizen Alihan Gürkan, “Bizde obezite hızla yükseliyor. Beslenme çeşitliliğimiz değişti, Akdeniz diyeti ile beslenen kırsal nüfusumuzu kaybediyoruz. Artık şehirli batılı tarzında beslenen, hızlı yiyen, katkı maddeleri ile büyüyen bir neslimiz var. Hiç yerimizden kalkmıyoruz, hareket etmiyoruz, az enerji harcıyoruz ve obezite kaçınılmaz” dedi.

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"OBEZİTE KANSERDEN FARKSIZ"

Obezitenin ülkenin ciddi bir sağlık sorunu olduğunun bilincinde olunulması gerektiğine vurgu yapan Gürkan, “Küçük çocukları beslenme aşamasından, büyükleri organize etmeye kadar birtakım öğretiler, hatta yaptırımlar gelmelidir. Tüketilen yiyeceklerin kontrolünden, toplumsal spor aktivitelerine kadar her şeyi yönlendirmek zorundayız. İnsanlar şunu bilmeli, kanser olmakla, şişman yaşamak arasında, ölüm oranı açısından çok da büyük fark yok. İkisi de öldürücü bir hastalık. Çocukların beslenme noktasında eğitilmesi bir kuşağın kazanılması açısından önemlidir” ifadelerine yer verdi. (İHA)


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