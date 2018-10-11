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Türkiye Azra için kenetlendi! 24 saatte mucize gerçekleşti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 13:40 | Son Güncelleme

Antalya küçük Azra için kenetlendi, 24 saatte 17 bin TL tamamlandı. Enzim eksikliğinden ortaya çıkan 'Tay-Sachs' hastası Azra Cunduz'un, sürekli arızalanan ve eskiyen solunum cihazının yenilenmesi için yardım kampanyası başlatılmıştı.

Mehmet ve Derya Cunduz çifti, 5 yıl önce dünyaya gelen kızlarına 'Azra' (5) adını verdi. Çift, bir gece 1 yaşındaki kızlarının çığlıklarıyla uyandı. Cunduz çifti, rahatsızlanan kızlarını hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde minik Azra'ya, milyonda bir görülen ve tedavisi henüz bulunmayan 'Tay-Sachs' hastalığı teşhisi konuldu. Doktorlar, aileye kızlarının 5 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledi. Minik Azra, geçen yıllar içinde oturma, konuşma, duyma ve ağızdan beslenmenin yanı sıra, görme yetisini de kaybetti. Azra midesinden beslenirken, tükürüğü ise özel cihazdan uzatılan hortumla ağzından alınıyor.

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DOKTORLAR 'ARTIK YAPILABİLECEK HİÇBİR TEDAVİ YOK' DEDİ

DOKTORLAR 'ARTIK YAPILABİLECEK HİÇBİR TEDAVİ YOK' DEDİ
Nefes almakta güçlük çeken Azra, geçen yıl acil servise götürüldü. Doktorlar Azra için artık yapılabilecek hiçbir tedavi olmadığını, aile tercih ederse kızlarının bir solunum cihazına bağlı yaşamını sürdürebileceğini anlattı.
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Bunun üzerine Mehmet ve Derya Cunduz çifti, kendi imkanlarıyla aldıkları solunum cihazına Azra'yı bağlayarak, yaşama tutunmasını sağladı.
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AİLE VALİLİKTEN YARDIM İSTEDİ

AİLE VALİLİKTEN YARDIM İSTEDİ
Geçen 1 yıl içerisinde Azra'nın masraflarına solunum cihazının masrafları da eklenince, asgari ücretle geçinmeye çalışan aile ekonomik çıkmaza girdi.
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Ev sahibine de 6 aylık kira borçlanan aile, Azra'nın yenilenmesi gereken solunum cihazını ve hayati önem taşıyan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, son çare Antalya Valiliği'ne gidip yardım toplayabilmek için izin aldı. Antalya Valiliği tarafından banka hesabı açılarak yardım çağrısında bulunuldu.
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TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN PARA YAĞDI

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN PARA YAĞDI
Yaklaşık 1 ay önce başlatılan kampanyada düne kadar hesapta yaklaşık 8 bin TL birikti. Demirören Haber Ajansı'nın Azra'nın ailesinin yardım çağrısını duyurmasının ardından 24 saat içerisinde eksik olan 17 bin TL toplandı. Türkiye'nin her yerinden aileyi telefonla arayanlar, para göndermek için birbiriyle yarıştı.
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Anahtar Kelimeler:
azra cunduz Tay-Sachs Antalya

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