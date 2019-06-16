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Türkiye, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'na kilitlendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 23:13 | Son Güncelleme

23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde bir araya geldi. Tarihi buluşmayı vatandaşlar, meydanlarda kurulan dev ekranlar ve kahvelerde izledi.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde vatandaşlar İstanbul'daki tarihi buluşmaya kilitlendi. Programın yapıldığı salona alınmayan yerli ve yabancı gazeteciler de mekan dışarısında kurulan ekran aracılığıyla programı takip etti.

Türkiye ekran başına kilitlendi! Tarihi İstanbul buluşması!

Kadıköy Sahil, Bağcılar Meydan ve Bakırköy'de vatandaşlar kurulan dev ekranda ortak yayını izledi.
23 Haziranda yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi iki aday İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde karşı karşıya geldi.
23 Haziran öncesi, iki adayın karşılıklı görüşlerini ve vaatlerini ortaya koyduğu programın seçmenin oy vermesinde oldukça etkili olacağını söyleyen vatandaşlar, iki adayın böyle bir programda karşı karşıya gelmesini demokrasinin gereği olduğunu söyledi.
İstanbul'daki kahvelerde oturan vatandaşlar, pür dikkat programı takip etti.
İki adayın karşı karşıya geldiği programı yakından takip eden birçok vatandaş, bu tablonun siyasi parti liderleri arasında da yaşanması gerektiğini belirtti.
AK Parti adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu ekranlarda tartışırken vatandaşlar da ekran başında bu tarihi anı yakından takip etti.
Küçükkaya moderatörlüğünde program başlayan programa gazeteciler alınmazken, gazeteciler merkezin bahçesine kurulan alanda dev ekranlarda yayını takip etti.
İki adayın buluştuğu yayını yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu izliyor.
Programda adaylar kendilerine yöneltilen sorulara 3’er dakika içinde yanıt veriyor ve karşılıklı diyaloğa girmiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın ortak canlı yayını izlemek için Marmarisliler ve tatilciler sokakları boşalttı.
Marmarislilerin ve tatilcilerin çoğunluğu evleri ile otel odalarına çekilirken restoran ve kafeteryalar canlı müzik yayınlarını keserek dev ekranlı televizyonlarda tartışmayı verdi.
Tatilcilerin ve Marmarislilerin buluşma noktası olan Yat Limanı'nda mekânların hepsi yayını verdi.
Restoran ve kafeteryalarda yemeklerini yiyip içeceklerini yudumlayanlar dikkatlice yayını izledi.
Park, büfe ve çay evlerinde oturacak yer kalmadı.
Resmi ve sivil polisler, ilçenin en işlek Ulusal Egemenlik ve Atatürk Caddesi'ndeki çay evlerinde olası bir tartışma çıkmaması için tedbir aldı. Yerli vatardaşlar ve tatilcilerin boşalttığı ana cadde ve sokaklar yabancı turistlere kaldı.
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