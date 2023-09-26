HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye bu olayı konuşmuştu! Aslıhan Sinem Çiçek davasında şok detaylar: 'Size kız verelim, para verelim'

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Aslıhan Sinem Çiçek davasında şok detaylar: 'Size kız verelim, para verelim'

26.09.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de, iş görüşmesi için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve bir gün sonra hastanede olduğu öğrenilen Aslıhan Sinem Çiçek (18), hayatını kaybetti. Çiçek'in ölümüyle ilgili Cem A. (27) ve Burak Kaya'nın (28) yargılandığı davada, şoke eden detaylar ortaya çıktı. Duruşmada söz alan baba Serdar Çiçek, "Abdullah isimli biri kayınpederimi arayıp, 'Size kız verelim, para verelim. Anlaşma yönünde her şeye hazırız' demiş" dedi. Mahkeme salonunda ise kısa süreli bir arbede yaşandı.

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Aslıhan Sinem Çiçek davasında şok detaylar: 'Size kız verelim, para verelim'

İzmir'in Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, geçen yıl 26 Temmuz'da iş görüşmesi için Bornova ilçesindeki bir adrese gitti. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmada Çiçek'in, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu belirlendi. Durumu ağır olan Çiçek, bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada Burak Kaya gözaltına alındı. Çiçek'in telefonu üzerinde bulunan Kaya, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği'nce 'gasp' suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili yapılan araştırmada Çiçek'in son olarak beyaz bir hafif ticari araca bindiği tespit edildi. Aracın geçtiği noktaları inceleyen polis, Cem A.'ya ulaştı. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Cem A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayağına elektronik kelepçe takılan Cem A.'ya, konutunu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem A.'nın kuzeni Diyar A. da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Burak Kaya için istenilen adli tıp raporunda kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi. Kaya, 27 Ekim'de savcının istemiyle yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi, ancak ilerleyen süreçte başka bir suçtan hüküm giyerek cezaevine girdi.

0f785226e093fde08b346950796809bf

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, şüphelilerden Cem A. için 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar, Burak Kaya için ise 'yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 'Olası kastla öldürme' suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.

'ORMANLIK ALANDA BULUNDU'

İddianamede, geçen yıl 26 Temmuz'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, otoyoldan Bornova Çiğli yönüne giderken Bayraklı Tünelleri çıkışında sağ tarafta genç bir kızın olduğu, sağlıklı görünmediği, arabaların önüne atladığının bildirilmesi üzerine kolluk görevlilerinin olay yerine yönlendirildiği ve Aslıhan Sinem Çiçek'in ormanda yerde yatar durumda, vücudunda yaralar, elbisesinde kan izleri olduğu, pantolonun ön düğmesinin ve fermuarının açık olduğu bilgisi yer aldı. Çiçek'in polislere kendisine bir kişinin tecavüz etmeye çalıştığını ve sonrasında bilincinin kapandığını söylediği de kaydedildi.

515182a6ea56c7ff695abc96da9121ff

'TELEFONU SANIKTAN ÇIKTI'

İddianamede ayrıca, Aslıhan Sinem Çiçek'in yakınında park halinde 35 BBB 189 plakalı motosiklet olduğu, motosikletin trafik ekipleri tarafından inceleme yapılmak üzere götürüldüğü, hemen sonrasında şüpheli Burak Kaya'nın maktulün başında ambulansta bekleyen kolluk görevlilerinin yanına geldiği belirtildi. Burak Kaya'nın kollarında ve yüzünde kan izlerinin bulunduğu, motosikletin kendisine ait olduğunu, benzini bittiği için park etmek zorunda kaldığını, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gittiği yönündeki ifadesine yer verildi. Burak Kaya'nın üzerindeki kan izleriyle ilgili ise yardım etmek istediği Çiçek'in kendisine saldırması sonucu oluştuğunu söylediği belirtildi. Burak Kaya'nın üst aramasında Çiçek'e ait cep telefonu, motosiklette ise 30 santim uzunluğunda bir bıçakla kanlı bir yeşil mont bulundu. Yapılan incelemede monttaki kanın Çiçek'e ait olmadığı da iddianamede yer aldı.

43d8a58fc077c55e4ec6cd17a0a5b213

'ANLAŞMAK İÇİN ARADILAR'

Sanıkların yargılanmalarına bugün 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya sanıklar SEGBİS ile katılırken, Çiçek’in ailesi ile avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan Çiçek’in babası Serdar Çiçek, "Kızım ölmüş sanıklar elini kolunu sallayarak geziyorlar. Verdikleri ifadelerin yalan oldukları da ortaya çıktı. Abdullah isimli biri kayınpederimi arayıp, 'Size kız verelim, para verelim. Anlaşma yönünde her şeye hazırız' demiş" ifadelerini kullandı.

0c47251330047ea846396115154c5df3

'BU DOSYA CİNAYET DAVASI DEĞİL'

Mağdur avukatlarının talepleri üzerine mahkeme başkanının, 'Bu dosya cinayet davası değil' demesi üzerine salondakiler tepki gösterdi. Heyet, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı 21 Aralık’a erteledi.

99190c6de3c721bc07a73213fa1780ad

ADLİYEDE GERGİNLİK

Duruşmanın sona ermesinin ardından izleyiciler, heyete yoğun tepki gösterince salon polisler tarafından boşaltıldı. Gerginlik adliye koridorlarına da taştı. Özel güvenlikler ile izleyiciler arasında kısa süreli arbede çıktı. Bunun üzerine bir özel güvenlik görevlisi izleyicilere biber gazı sıkarak müdahale etti. Biber gazı nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, Çiçek’in yakınları da güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kullanıcılara şok! Sesli ve görüntülü aramalar gelecek ancak...Kullanıcılara şok! Sesli ve görüntülü aramalar gelecek ancak...
Altın fiyatları aşiretleri de vurdu! Başlık parası kaldırıldıAltın fiyatları aşiretleri de vurdu! Başlık parası kaldırıldı
20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! Akılalmaz savunma20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! Akılalmaz savunma
Anahtar Kelimeler:
İzmir

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Saatlerce ağzında yemekleri tutuyor! Tabak olmanın maaşı dudak uçuklattı

Saatlerce ağzında yemekleri tutuyor! Tabak olmanın maaşı dudak uçuklattı

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.