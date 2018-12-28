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Türkiye Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 17:35 | Son Güncelleme

Türkiye Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun kuzeybatısında meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Sourou eyaletinde, güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, Burkina Faso halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Burkina Faso'nun kuzeybatısında düzenlenen terör saldırısında 10 güvenlik görevlisi ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı terör saldırısı Türkiye

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