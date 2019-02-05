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Türkiye Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 15:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz"

Türkiye, Burkina Faso'da düzenlenen, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso'nun kuzeyindeki Yatenta eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Burkina Faso ordusu, iki gün önce Mali sınırına yakın Yatenta bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 14 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı kınama terör

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