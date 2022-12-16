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Türkiye'de bir ilk! Akıncı TİHA'dan ateşlendi, hedefi tam isabetle vurdu

16.12.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi TRG-230-iHA, başarıyla test edildi. Akıncı TİHA'dan ateşlenen füze, 100 kilometre üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu. Gerçekleştirilen atışın, Türkiye'de havadan karaya atılan ilk balistik süpersonik füze olma özelliğini taşıdığı bildirildi. İşte haberin detayları...

Türkiye'de bir ilk! Akıncı TİHA'dan ateşlendi, hedefi tam isabetle vurdu

Baykar'a ait Akıncı TİHA'dan ateşlenen ve Roketsan tarafından üretilen, Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan TRG-230-iHA ile 100 kilometre üzerindeki hedef tam isabetle vuruldu.

Roketsan'ın Twitter hesabından, TRG-230-İHA füzesinin atışına ilişkin paylaşım yapıldı.

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"SINIRLARI AŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bayraktar'ın Akıncı TİHA'sından ilk atışı yapılan ve Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan #TRG230IHA ile 100 kilometre üzerindeki hedefin tam isabetle vurulduğu bildirilen paylaşımda, "Milli mühendislik kabiliyetlerimizle sınırları aşmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Çorlu'da Baykar Tesislerinden havalanan AKINCI TİHA, Sinop açıklarında 25 bin feet irtifadan TRG-230-İHA füzesini ateşlendi. Böylece TİHA'dan bırakıldıktan sonra havada otonom ateşlenme yeteneği ile süpersonik hızda, kritik hedeflere kısa sürede etki etme kabiliyet SİHA'lara kazandırıldı.

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Etkili menzili 20 kilometre ile 150 kilometre arası olan TRG-230-İHA füzesi, hedefe nokta vuruş hassasiyetiyle ulaşıyor. Gerçekleştirilen atış, Türkiye'de havadan karaya atılan ilk balistik süpersonik füze olma özelliğini taşıyor. (AA)

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Roketsan Baykar füze akıncı tiha

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