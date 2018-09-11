İşte doğudan batıya, kuzeyden güneye Türkiye'de görülmesi gereken 50 yer... (ntv)

Türkiye'de görmeniz gereken muhteşem yerler

1 / 50 TANRILARIN MEKANI NEMRUT Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve içinde Kommagene Krallığı'nın antik kentini barındıran milli park içerisinde, aslan ve kartal heykellerinin arasında 7 metreye varan dev heykeller bulunuyor. Bölge, tarih meraklıları için ideal.

2 / 50 DOĞAYLA İÇ İÇE BİR KASABA: AMASRA Karadeniz'in şirin kasabalarindan olan Amasra, sakin bir tatil isteyenler için ideal bir mekan. Doğal güzelliklerinin yanı sıra, kalesi, müzesi ve Cenova şatosuyla tarihi bir tur da yapabilirsiniz.

3 / 50 AMASYA'NIN NEHİR GÜZELLERİ Bir İç Anadolu şehrinde de sizi şaşırtacak şeyler olabilir. Şehrin merkezinden geçen Yeşilırmak'ın kenarında sıralanan ve geleneksel Osmanlı evinin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan Amasya evleri bu şehri görmek için iyi bir neden.

4 / 50 LİKYA'DA TARİH VE GİZEMİ BİRLİKTE GÖRÜN Likya, Roma ve Bizans uygarlıklarından kalan tarihi yapıları olan Olimpos'ta hem doğal hem gizemli bir tatil geçirebilirsiniz. Çıralı'da 3 bin yıldır yanan ateşi görebilir, dünyanin en güzel kumsallarından birinde denize girebilirsiniz.

5 / 50 ULUABAT GÖLÜ Bursa'ya 34 km uzaklıktaki Uluabat Gölü, yapısı itibariyle değişik türden yüzbinlerce su kuşuna beslenme ve barınma olanağı sağlıyor. Su içinde yaşayan canlılar için de zengin bir yapıya sahip gölde 21 çeşit balık bulunuyor.

6 / 50 ŞİRİNCE: EGE'DE BİR RUM KÖYÜ İzmir'in Efes harabeleriyle ünlü Selçuk ilçesinin 8 km. doğusunda üzüm bağları, şeftali bahçeleri ve zeytinliklerle çevrili tarihi bir Rum köyü Şirince. Burada yapılan Şirince evleri de 19. yüzyıl Anadolu mimarisini yansıtıyor.

7 / 50 İSTANBUL'A NEFES ALDIRAN YERLER İstanbul'da yaşıyorsanız yakın yerlere kaçmak istersiniz. İşte; tarihi Polonezköy, iki akarsu arasında kalan şirin mekan Ağva veya İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakası Karadeniz girişinde yer alan Anadolu Feneri önerebileceğimiz mekanlar.

8 / 50 OSMANLI KÖYÜ CUMALIKIZIK Bursa'ya 2 km. uzaklıktaki Cumalıkızık, Orhangazi'nin Bursa'ya girmeden önce yaptırdığı köylerden biri. Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinin verildiği evlerden oluşan köye giderseniz, dar sokaklardan akan sular sizi karşılayacak.

9 / 50 HEM KAPLICASI HEM YEŞİLİ: OYLAT Tatilde herkes farklı yerleri tercih eder. Eğer kaplıca seçeneğinden yanaysanız, İnegöl'e 27 km. uzaklıktaki Oylat Kaplıcaları'nı tercih edebilirsiniz. Orman içindeki mekan, size hem yeşilin en güzelini hem de şifalı sularını sunuyor.

10 / 50 GÜNEŞİN EN SON BATTIĞI YER: GÖKÇEADA Kaleköy'de Türkiye'nin en son günbatımını yaşamak, Zeytinli'de dibek kahvesi içmek ve Hristo'nun tatlılarını yemek isterseniz Gökçeada'ya yelken açın. Rum köylerini tek tek gezin.

11 / 50 TORTUM ŞELALESİ Tortum'a 35 km. uzaklıktaki şelale, 48 metrelik yüksekliği ile Asya ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyüklükteki şelalesi olarak biliniyor.

12 / 50 SÖRF CENNETİ ALAÇATI Alaçatı, her milletten sörfçünün akın ettiği yerlerin başında geliyor. Hem rüzgarıyla yılın tüm zamanlarında sörf yapma imkanı tanıyor hem de doğal güzellikleri, mimarisi ve yetiştirilen doğal ürünleriyle sizi bekliyor.

13 / 50 KÖYCEĞİZ Bir liman kenti olarak tarihi 4 bin yıla dayanan şehrin, tercih edebileceğiniz çok farklı özellikleri bulunuyor. Örneğin, Sultaniye köyünde termal kaplıcalara gidebilir, Yayla köyü ve Gökçeova'da safari yapabilirsiniz.

14 / 50 TARİHİ SİNOP CEZAEVİ Selçuklular döneminde inşa edilen Sinop Cezaevi, 1997 yılına kadar siyasi mahkumların gönderildiği cezaevi olarak varlığını sürdürdü. Müzeye dönüştürülen hapishanede Refik Halit Karay, Sabahattin Ali ve Necip Fazıl Kısakürek gibi isimler kalmış.

15 / 50 DATÇA Datça merkeze 25 km. uzaklıktaki Palamutbükü'nde denize girebilir, şeffaf sularında balık avlayabilir ve yakın yerlere tekne turuna çıkabilirsiniz. Sit alanı olarak belirlenen köy, denizi ve doğayı sevenler için iyi bir tatil imkanı sunuyor.

16 / 50 DOĞASIYLA DENİZİYLE EŞSİZ ÖLÜDENİZ Fethiye'ye bağlı Öludeniz'de, dünyanın en güzel kumsalında denize girebilir, Kelebekler Vadisi ve Gemiler Adası'nı görebilir, Babadağ'dan yamaç paraşütü yapabilirsiniz.

17 / 50 SAKLIKENT Fethiye-Antalya arasındaki 18 km. uzunluğundaki Saklıkent, olağanüstü güzellikler sunan bir vadi olarak karşımıza çıkıyor. İlerlemek için kayalara tırmanacağınız mekan size farklı bir deneyim sunacak.

18 / 50 ADALARDA GEZMENİN TAM ZAMANI İstanbul'da gezilip görülmesi gerekli yerler listesinin başında mutlaka Adalar olmalı. Özellikle de Büyükada. Yaz, adalara gitmek için en uygun mevsim.

19 / 50 KONYA'YI GÖRMEDEN ASLA Konya, tarihi ve kültür mirası ile tam bir açık hava müzesi. Hz. Mevlana'nın iklimini hissetmek, onu yaşamak isteyenler yolunu muhakkak bu kente düşürmeli.

20 / 50 UZUNGÖL Uzungöl, dağların arasına gizlenmiş bir düş bahçesi adeta. Yeşilin binbir tonu, rengarenk çiçekler, yayla serinliği... Yapılaşma çoğalmadan yolunuzu Uzungöl'e düşürün.

21 / 50 KAPADOKYA ANLATILMAZ YAŞANIR Kapadokya'da balon turu fotoğraflarına bakıp iç geçirenlerden misiniz? Cevabınız evetse bu yaz, tatilinizin bir kısmını peribacalarını görmeye ayırın.

22 / 50 BİR MASAL ŞEHRİ HARRAN Şanlıurfa'nın 45 km. güneydoğusundakı Harran, Mezopotamya ile Akdeniz'i birleştiren önemli bir durak noktası. 5 bin yıllık bir geçmişe sahip. İlk çağlardan beri önemli kültür merkezi.

23 / 50 MİMAR SİNAN'IN ŞAHESERİ SELİMİYE CAMİİ Edirne Selimiye Camii, Mimar Sinan'ın başyapıtlarindan biri. Aynı zamanda Osmanlı-Türk mimarisinin de doruk noktası. İçeride bulunan çinilerin, hatların, mermerlerin ve işlemelerin hepsi ise ayrı bir sanat eseri.

24 / 50 EGE'NİN BEYAZ İNCİSİ PAMUKKALE Denizli'de bulunan ve Antik Havuz, Antik Tiyatro, Arkeoloji Müzesi'nin de yer aldığı bölgeyi, hem bir doğa harikası hem de tarihi bir mekan olarak gezebilirsiniz.

25 / 50 İSHAKPAŞA SARAYI Doğubeyazıt'ın 5 km. uzağında sarp kayalar üzerine kurulmuş 116 odalı İshakpaşa Sarayı, Türkistan, Selçuklu ve Osmanlı mimari özelliklerini birleştiren bir yapı olarak karşımıza çıkıyor.

26 / 50 ANTİK GÜZEL ASPENDOS Aspendos, amfitiyatrosuyla meşhur bir antik kent. Antalya'nın 49 km. batısında yer alıyor. M.S. 2. yy'da Romalılar tarafından inşa edilen tiyatro 15 bin kişi kapasitesi ile en iyi korunmuş eski yapılardan.

27 / 50 NOEL BABA KİLİSESİ Uluslararası bir üne sahip Demre'de Noel Baba Kilisesi, Myra antik kentinin dağa ustalıkla oyulmuş kaya mezarları görülmeye değer yerler. Kaş'a 40 km. mesafede bulunuyor.

28 / 50 ORDU'YA BOZTEPE'DEN BAKIN Doğanın tüm güzelliklerinin cömertçe sergilendiği bir ilimiz Ordu. Karadeniz'in en temiz kumu ve en uzun sahil şeridine sahip. Yeşil ile mavinin kucaklaştığı şehri, Boztepe'den seyretmenin keyfine doyum olmaz.

29 / 50 SÖĞÜT'TE TARİHE YOLCULUK 700 yıllık Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan Söğüt, Bilecik'in 29 km. doğusunda. Söğüt'e yolunuzu düşürüp Ertuğrul Gazi, Dursun Faki ve Şeyh Edebali'nin türbelerini ziyaret edebilirsiniz.

30 / 50 KÜLTEPE'Yİ DÜNYA TANIYOR Anadolu'nun en eski yazılı kaynakları da Kayseri'nin 8 km. doğusundaki Kültepe'de bulundu. Kültepe kazıları bütün dunyanın yakından takip ettiği bir çalışma.

31 / 50 İZNİK'E BİR GÜN AYIRIN Yolunuz Bursa'ya düştüyse İznik'i mutlaka görmelisiniz. Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin kol kola verdiği bu şirin ilçe Bursa'ya bir saatlik mesafede. Çinileri de dünyaca ünlü.

32 / 50 YEDİ RENKLİ GÖL EĞİRDİR Isparta sınırları içindeki Eğirdir Gölü'nün manzarası yılın her mevsimi harika. Genelde çamgöbeği renginde olan göl; bazı gün ve saatlerde değişik renklere büründüğü için halk arasında yedi renkli olarak anılıyor.

33 / 50 ŞANLIURFA'DA KUTSAL BALIKLARA YEM ATIN Balıklıgöl, (Aynzeliha ve Halil-ur Rahman Gölleri ) İbrahim Peygamber'in ateşe atıldığında düştüğü yer olarak biliniyor. Bu iki göl Urfa'nın en çok ziyaretçi çeken yerleri.

34 / 50 MEZOPOTAMYA'NIN İNCİSİ MARDİN Taşın insan yaşamındaki yerini, insan emeğinin taşı nasıl şekillendirdiğini görmek için dinlerin, mezheplerin harman olduğu Mardin'e yolunuzu düşürün.

35 / 50 VAN GÖLÜ'NDE GÜN BATIMI Van kültürel birikimi ve doğal güzellikleri, yöresel dokusuyla Anadolu'nun motiflerini yaşatabilen bir kent. Türkiye'nin en buyuk gölü bu ilimizde. Van Gölu üç de ada barındırıyor: Bu adalardan en meşhuru Akdamar.

36 / 50 DOĞAL SERİNLİK: AYDER YAYLASI Ladin ve kayın ormanlarıyla kaplı yayla Çamlihemşin ilçesine 16 km. mesafede. Ayder, zengin florasının yanı sıra kaplıcası ile de bölgenin en çok tercih edilen tatil yerlerinden biri.

37 / 50 ASHAB-I KEHF ZİYARETİ Kur'an-i Kerim'in Kehf Suresi'nde geçen "Yedi uyuyanlar mağarası" her yıl ziyaretçi akınına uğruyor. Birçok Kur'an meal ve tefsirinde, Ashab-i Kehf mağarasının Tarsus'ta olduğu belirtiliyor.

38 / 50 DAMLATAŞ ASTIMA İYİ GELİR Alanya için çok rahatlıkla bir mağaralar kenti diyebiliriz. Dünyaca ünlü mağarası Damlataş'tır. Mağara, büyüleyici güzelliğinin yanı sıra astım hastalarına iyi gelen havasıyla da bilinir.

39 / 50 AÇIK HAVA MÜZESİ: HARPUT Elazığ'a 5 km. mesafedeki Harput ilçesi bir açık hava müzesi görünümünde. Müzesi, kalesi, Ulu Camii, Meryem Ana Kilisesi ve Buzluk Mağarasıyla görülmeye değer bir turizm merkezidir.

40 / 50 YEDİGÖLLER Dağların arasındaki vadilerde zamanla oluşan ve yan yana sıralanan göller Yedigöller olarak anılıyor. Doğa meraklıları için ideal bir mekan.

41 / 50 GELİBOLU YARIMADASI'NDA TARİH Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı çarpışmalarının yaşandığı Gelibolu Yarımadası, adeta bir savaş müzesi görünümünde. Çanakkale'de bulunan şehitlik, birçok ziyaret mekanı ile hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

42 / 50 EFES ANTİK KENTİ İzmir'in Selçuk ilçesi yakınlarındaki 4 bin yıllık Efes Antik Kenti, kiliseleri, çarşıları, mağaraları, çeşmeleri ile en çok ilgi çeken turistik mekanlardan.

43 / 50 İLK UYGARLIKLARDAN BUGÜNE: KARAİN Antalya'daki Karain mağaraları, Türkiye'nin en büyük ve aynı zamanda içinde insan yaşayan dogal mağaraları arasında yer alıyor.

44 / 50 MOZAİK KENT: ZEUGMA Gaziantep ili, Nizip ilçesinde yer alan antik şehir, Roma döneminden kalan mozaikleri ile tanınıyor.

45 / 50 BOLU'DA DOĞANIN KUCAĞINDA Bolu'nun yanıbaşında kıvrıla kıvrıla çıkan bir yolla ulaşılan Gölcük, bir minyatür göl olarak karşınıza çıkıyor. Daha büyük bir gölun yer aldığı Abant ise, keyifli bir yürüyüş yapmak, pedal çevirmek, fayton gezintisine çıkmak için ideal...

46 / 50 CAMİ VE KİLİSE BİR ARADA: ANİ HARABELERİ Kars'ta, farklı uygarlıkları simgeleyen eserlerin bulunduğu Ani Harabeleri, en cazip turizm merkezlerinden biri. Farklı uygarlıklara ait cami, kilise, kervansaray ve manastırın yer aldığı mekan tam tarihseverlere göre...

47 / 50 ARTVİN'İN HER KÖYÜ BİR YAYLA Artvin'in de yüzde 51'ini yaylalar oluşturuyor. Burada, Sahara Yaylası (Savsat), Bilbilan Yaylasi (Ardanuc), Kafkasor Yaylası'nı (Merkez) görebilirsiniz. Vadiler de bunların arkasından gelir.

48 / 50 TARİH, OKSİJEN, TREKKİNG: KAZDAĞLARI Çanakkale ve Balıkesir arasında bulunan Kazdağları, yemyeşil doğası, tarihi kalıntıları, dereleri ve şelaleleriyle görülmeye değer bir belde.

49 / 50 OSMANLI MİMARİSİ EVLERİYLE SAFRANBOLU Karabük'e bağlı bir Karadeniz kasabası olan Safranbolu, klasik Osmanlı kent mimarisini yansıtan evleriyle tanınıyor. Türkiye'de 'Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 9 kültürel varlıktan biri...