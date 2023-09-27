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Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Pınar Damar cinayetinde kahreden rapor: Cinsel taciz tespit edildi

27.09.2023 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da kayıp olarak aranırken, cesedi bulunan Pınar Damar'ı öldürülmesiyle ilgili, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda genç kadının cinsel saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda Pınar Damar’ın kuzeninin dini nikahlı kocası Metin Aydin, genç kadını boğarak öldürdüğünü itiraf etmişti.

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Pınar Damar cinayetinde kahreden rapor: Cinsel taciz tespit edildi

Bağcılar’da Pınar Damar’ı boğarak öldüren ve ağaçlık alana atan Metin Aydin’ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda Pınar Damar’ın ölüm öncesi cinsel saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Sanık avukatı ise yaptığı savunmada “Maktul olay yerinde yaklaşık 39 saat kalmıştır. Ölümünden sonra da istismara uğrama ihtimali var. Bu hususun araştırılmasını, keşif yapılmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

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KUZENİNİN KOCASI KATİLİ ÇIKMIŞTI

Bağcılar’da 19 Temmuz 2022’de meydana gelen olayda Pınar Damar (32) ağaçlık bir alanda cansız olarak bulunmuştu. Olayın ardından yakalanan Pınar Damar’ın kuzeninin dini nikahlı kocası Metin Aydin, genç kadını boğarak öldürdüğünü itiraf etmişti. Sanık Aydin’ın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Metin Aydin ile taraf avukatları hazır bulundu. Maktul Pınar Damar’ın ailesi de duruşmaya katıldı.

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"SANIK İLE BİRLİKTE ARADIK"

Tanık olarak dinlenen Pınar Damar'ın ablasının eşi Serdar Taşdemir, "Biz Pınar'ı kayıp olarak biliyorken sanık ile birlikte Pınar'ı aradık. Sanıkla Pınar'ı yaklaşık 1 saat aradık. Daha sonra o Pınar'ın gidebileceği kafelere bakmak için yanımdan ayrıldı. Bu süre zarfında dikkatimi çeken tek şey sanığın çok fazla sigara içmesi oldu" dedi.

"PINAR ONLARA DESTEK OLUYORDU"

Damar ile çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen tanık Ebru Ayar, "Metin'i birkaç kez gördüm. Pınar'ın Metin ile akrabalık ilişkisi, abi, baba gibi görmesi dışında bir ilişkisi yoktu. Metin ile Nurgül'ün nikâhları yoktu. Çocukları da olmuyordu. Pınar onlara çok destek veriyordu. Hatta Pınar, 'Tedavi olun. Çocuğunuz olursa senin de garantin olur. Sana da nikah yapar' şeklinde Nurgül ile konuşuyordu" diye konuştu.

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"ÖLÜM ÖNCESİ CİNSEL SALDIRIYA MARUZ KALDI"

Duruşmada mahkeme başkanı Adli Tıp Kurumu’ndan cinsel saldırıya ilişkin raporun geldiğini açıkladı. Raporda yer verilen otopsi bulgularında Pınar Damar’ın ölüm öncesi cinsel saldırıya maruz kaldığı kaydedildi.

"ÖLÜMÜNDEN SONRA DA İSTİSMARA UĞRAMA İHTİMALİ VAR"

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, “Maktul olay yerinde yaklaşık 39 saat kalmıştır. Ölümünden sonra da istismara uğrama ihtimali var. Bu hususun araştırılmasını, keşif yapılmasını talep ediyorum” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık avukatının taleplerini reddederek dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Pınar Damar’ın Bağcılar’da 19 Temmuz 2022’de ağaçlık alanda ölü bulunduğu anlatılmıştı. İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu otopsi raporunda Damar’ın, boynuna bası uygulanarak öldürüldüğü, vücudunun birçok yerinde ise sıyrıklar ve ekimozlar bulunduğu belirtilmişti. Kriminal laboratuvar raporuna göre de Pınar Damar’ın üzerindeki etekte bulunan DNA’nın Metin Aydin’in genotip özellikleriyle uyumlu olduğu açıklanmıştı. Hazırlanan iddianamede Metin Aydin’in, olay günü Pınar Damar’ın iş yerinin önüne gelerek beklemeye başladığı ve sonrasında takip ettiği, evinin önüne geldiğinde Damar’ı aracına aldığı kaydedilmişti. Aydin’in beyanına göre maktule ile arasında kıskançlığa bağlı olarak tartışma yaşandığı ve maktule tokat attığı, sonrasında ise boğazını sıkarak öldürdüğü belirtilmişti. İddianamede öldürme eyleminden önce maktulün eteğinde Metin Aydin’e ait sperm, tırnaklarında ise DNA örneklerinin bulunması ayrıca bedeninde görülen sıyrık ve ekimozlar karşısında sanığın maktule cebir kullanıp hürriyetinden yoksun bırakarak nitelikli cinsel saldırı eyleminde bulunduğu anlatılmıştı. İddianamede Metin Aydin’ın ‘kadına karşı kasten öldürme’, ‘cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.

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