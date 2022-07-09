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  4. Türkiye’de her dört kişiden birinde var! Karaciğer yağlanmasında erkekler büyük risk altında

Türkiye’de her dört kişiden birinde var! Karaciğer yağlanmasında erkekler büyük risk altında

09.07.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaciğer yağlanması sorunun neredeyse toplumun yüzde 25’inde olduğu tahmin ediliyor. Karaciğer yağlanması yetersiz fiziksel aktivite, sağlıksız beslenme ve kötü alışkanlıklar ile yağ miktarının aşırı artması sonucunda ortaya çıkar.

Türkiye’de her dört kişiden birinde var! Karaciğer yağlanmasında erkekler büyük risk altında

Toplumun yüzde 25’inde görülen en önemli sağlık sorunlarından biri olan karaciğer yağlanması, çeşitli nedenlerle karaciğerde yağ birikmesiyle oluşur.

ERKEKLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Karaciğer yağlanması karaciğerin kendi ağırlığının en az %5 ‘inden fazla yağ içermesi olarak tanımlanır. Karaciğer yağlanması alkole bağlı olan ve alkol kullanımı ile ilişkisiz olarak değerlendirilir. Alkol kullanımı ilişkisiz olan form tüm yaş grupları ve etnik gruplarda görülebilir.

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Toplumda görülme oranı %14-30 civarındadır. Karaciğer yağlanması, erkeklerde daha fazladır. Karaciğer yağlanması, belirli bir düzeye ulaşana kadar da genellikle hiçbir belirti vermez. Halsizlik, çabuk yorulma, karın sağ üst bölgesinde ağrı ve dolgunluk hissi yapabilir. Muayene sırasında karaciğerde büyüme kan testlerinde karaciğer enzimlerinde hafif yükselmeler saptanabilir.

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CİDDİ HASARA NEDEN OLABİLİR

Ultrasonografi tanıda en çok kullanılan yöntemdir. Karaciğerde ciddi hasarlar oluşturabilen karaciğer yağlanması tanı aldığında tedaviye başlanmalıdır. Yağlanmanın miktarı arttıkça karaciğerde iltihaplanma, fonksiyonlarında azalma, karaciğer hücrelerinde hasar ortaya çıkar. Hasarlanma kontrol altına alınmazsa karaciğer kanseri ve siroza kadar giden ciddi karaciğer hastalıkları ortaya çıkabilir.

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TEDAVİYE RAĞMEN OLUYORSA...

Tedavide ilk basamak yağlanmanın nedeni saptanması ve nedene yönelik tedavi seçenekleri oluşturulmasıdır. Diyabet, hiperlipidemi (Kan yağlarının yüksekliği) gibi eşlik eden hastalıklar, egzersiz, kilo verdirme, ilaçlar ve antioksidanlar gibi karaciğer koruyucu ajanlar değerlendirilmelidir. Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması vakalarının %5’inde ortalama 7 yılda siroz gelişir ve %1,7’si ölümle sonuçlanabilir. Düzenli takip gerekir. Altı ay boyunca uygulanan tedaviye rağmen devam eden karaciğer enzim yüksekliğinde karaciğer biyopsisi uygulanmalıdır. Hastalığın evresi ve karaciğerde yol açtığı hasarın düzeyi belirlenmelidir.


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