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Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Hastanın sağlık durumu nasıl? (Koronavirüs Türkiye'de hangi şehirde görüldü?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 07:58 | Son Güncelleme

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Son dakika haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında duyurdu. Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasının ardınan herkes, koronavirüs teşhisi konulan hastanın sağlık durumu ve kimliğini merak etmeye başladı. Bakan Koca, hastanın hangi şehirde olduğuyla ilgili bir bilgi paylaşmazken; hastanın bir erkek olduğunu ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Hastanın sağlık durumu nasıl? (Koronavirüs Türkiye'de hangi şehirde görüldü?)

Tüm dünyaya yayılan ve ölümlere neden olan koronavirüs salgını Türkiye'de de ortaya çıktı. Dün gece yarısından sonra kameraların önüne çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Koronavirüsü şüphesi olan vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı” diyerek ilk vakayı resmen duyurdu.

KORONAVİRÜS HANGİ ŞEHİRDE VE NASIL BULAŞTI?

Koronavirüs tespit edilen hastanın hangi şehirde olduğunu açıklamayan Sağlık Bakanı Koca, hastanın Avrupa teması üzerinden virüsü kaptığını belirterek "Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS TEŞHİSİ KONULAN HASTANIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Koronavirüs teşhisi konulan hastanın dış dünyadan tamamen izole olduğunu belirten Bakan Koca, "Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Verilere göre tanı erken konulmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır" dedi.

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