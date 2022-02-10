Türkiye’de insanlar en çok bunlardan korkuyor!

2021 yılı pandemi, doğal afetler, küresel ekonomik kriz ve birçok konuda oldukça zorlu bir yıl oldu. İnsanlar günlük yaşantılarında birçok şeyden korkuyor. Bu korkular büyüdüğünde hayatı etkileyecek duruma gelebiliyor. Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre insanların en çok nelerden korktukları belirlendi.

EN ÇOK SEVDİKLERİNİ KAYBETMEKTEN KORKULUYOR

Yapılan araştırmada katılımcılara “En büyük korkunuz nedir” sorusu soruldu. Verilen cevaplara göre insanların en büyük korkusu yüzde 51,8 oranı ile sevdiklerini kaybetmek.

GÜNAHA GİRME KORKUSU DA EN ÇOK KORKULANLAR ARASINDA

1.100 kişinin katıldığı araştırmada Türkiye’de yaşayan insanların en çok korktuğu diğer başlıkların; yüzde 13 ile günaha girmek, yüzde 9,4 ile yoksul kalmak, yüzde 8,2 ile iftiraya uğramak, yüzde 4,3 ile doğal afetler nedeni ile zarar görmek ve yüzde 3,6 ile başarısızlık belirlendi.

Uzmanlara göre olumsuz düşüncelerin temelinde genellikle insanların içinde gelişip büyüyerek hayatlarını kontrol altına alan korkuları yer alıyor.



