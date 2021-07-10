HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Türkiye'de koruma altına alınmıştı! Bahçe 'yediuyur'u Erzincan'da ilk kez görüntülendi

Türkiye'de koruma altına alınmıştı! Bahçe 'yediuyur'u Erzincan'da ilk kez görüntülendi

10.07.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’ın Çağlayan beldesinde bir kişi, arıların bakımını yaptığı sırada sincaba benzer bir canlıyı fark etti. Yapılan incelemeler sonunda sincaba benzeyen hayvanın halk arasında 'Hasancık' olarak da bilinen ve ender rastlanan yediuyur olduğu anlaşıldı. Türkiye’de koruma altına alınan kemirgen türler arasında yer alan bahçe yediuyuru Erzincan’da ilk kez görüntülenmiş oldu.

Türkiye'de koruma altına alınmıştı! Bahçe 'yediuyur'u Erzincan'da ilk kez görüntülendi

Erzincan’ın Çağlayan Beldesine bağlı Kalecik köyünde çiftçilik yapan Cemal Gümüş, arılarının günlük bakımıyla uğraşırken, elektrik çitlerinin su almaması için koyduğu plastiği kaldırırken, altından daha önce hiç görmediği bir canlıyla karşılaştı. Hayvanın fotoğraflarını telefonuyla çeken Gümüş, “Başta sincap sandım, dikkatli bakınca sincap olmadığını, fareye hiç benzemediğini gördüm. Köydeki yaşlılara da fotoğrafları gösterdim, kimse daha önce böyle bir hayvan görmediğini söylediler. Birkaç arkadaşa fotoğrafları gönderdim. Hayvanın ismini, türünü merak ediyoruz” dedi.

Fotoğraflar üzerinden yapılan araştırmada sincaba benzeyen hayvanın halk arasında Hasancık olarak da bilinen ve ender rastlanan yediuyur olduğu anlaşıldı.

Bahçe yediuyurunun sağlıklı habitatların belirteç bir türü olduğunu belirten ilgili uzmanlar, hayvan hakkında şu bilgileri verdi:

“Yediuyur nadir bir tür. Hektar başına 2 veya 3 birey bulunmakta. Halk tarafından sincaba benzetilmesi doğal. Her iki canlının kuyrukları karıştırılmalarına neden olabiliyor. Yılın 7 ayını kış uykusunda geçiriyorlar. Özellikle bitki tohumlarıyla ve küçük böceklerle besleniyorlar. Bu sayede böceklerin popülasyonunu kontrol altında tutuyorlar. Tohumlarla beslendikleri içinde tohumların farklı yerlere taşınmasında, bir nevi bitkilerin yayılışında da önemli rol oynuyorlar. Ayrıca yırtıcı türlerin de besin kaynaklarını oluşturuyorlar”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kestiŞaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kesti
PARTNER Kalça güzelliği yarışmasının kazananı belli oldu! Kalça güzelliği yarışmasının kazananı belli oldu!
Alkollü kadın ortalığı birbirine kattıAlkollü kadın ortalığı birbirine kattı
Anahtar Kelimeler:
Erzincan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Akılalmaz olay! 600 kişi linç etti

Akılalmaz olay! 600 kişi linç etti

Caretta carettaya eziyet eden turistlere para cezası

Caretta carettaya eziyet eden turistlere para cezası

Hamdi Alkan'ın eşinden bikini şov

Hamdi Alkan'ın eşinden bikini şov

9 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

9 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sosyal medyadan tepki yağdı! Valilikten açıklama

Sosyal medyadan tepki yağdı! Valilikten açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla kabus başladı

Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla kabus başladı

Tarifeli uçak polemiği büyüyor!

Tarifeli uçak polemiği büyüyor!

Rus savaş uçakları havalandı haberini alınca...

Rus savaş uçakları havalandı haberini alınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.