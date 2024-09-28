Türkiye'de öğretmenlik yapan Fransız İstiklâl Marşı düzenini görünce şaşkına döndü! İlk çalışma gününü anlattı: "Hiç böyle bir şey görmemiştim"

Sosyal medyada 'Rene.fransız' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir adam Türkiye'de çalışma iznin gelmesinden sonra İzmir'de Fransızca öğretmeni olarak bir okulda göreve başlamıştı.

Okulun ilk gününde İstiklal Marşı törenini görünce şaşkına döndüğünü anlatan Rene, "Dün Türkiye'de birinci çalışma günümdü. Sabah okula vardım. Tüm öğrenci ve öğretmenler avluda toplanmıştı. Bir anda birisi bağırdı. 'Rahat! Hazır ol!' Herkes dik durdu ve İstiklâl Marşı'nı söylemeye başladı. Ben de çok şaşırdım. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Ardık ben de marşınızı öğrenmek istiyorum" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ülkemize gelir gelmez kültürümüzü benimsemiş olmanız ne kadar ince bir davranış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok tatlısınız, milli marşımızı öğrenmek istemeniz çok hoş" yorumunu yaptı.