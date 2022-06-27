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  4. Türkiye’de uygulanmaya başlandı! Beyin tümörünü nokta atışıyla tespit ediyor

Türkiye’de uygulanmaya başlandı! Beyin tümörünü nokta atışıyla tespit ediyor

27.06.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kafatasının içerisinde kontrolsüz büyüyen hücrelere beyin tümörü deniliyor. Oldukça ciddi sonuçlara neden olan beyin tümörü görülme oranı gün geçtikçe artıyor. Beyin tümörünün tedavisinde kullanılan karma sanal gerçeklik teknolojisi Türkiye’de de uygulanmaya başlandı. Bu tedavi yöntemi ile hastalıklı dokuyu görebilme şansı yakalandı.

Türkiye’de uygulanmaya başlandı! Beyin tümörünü nokta atışıyla tespit ediyor

Karma arttırılmış gerçeklik teknolojisi Türkiye’de uygulanmaya başlandı. Ankara’da 25 yaşındaki hastaya yapılan beyin tümörü ameliyatında, beynin çıplak gözle görülemeyecek deri, kemik ve beyin zarı altındaki bölgeleri, dünyada sayılı merkezde uygulanabilen karma sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak görünür hale getirildi. Prof. Dr. Şükrü Çağlar: "Beyindeki hastalıklı doku ve damarların üç boyutlu görüntüsü, özel VR gözlükleri sayesinde gerçek hastanın görüntüsü ile üst üste bindirildi. Böylece cerrah olarak sanki beynin içinde dolaşarak hastalıklı dokuyu görebilme şansı yakalandı"dedi.

KULLANILAN TEKNOLOJİ ETKİN VE BAŞARILI AMELİYATLARIN YAPILMASINA İMKAN SAĞLIYOR

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Kullandıkları yeni teknoloji hakkında AA muhabirine bilgi veren Doç. Dr. İhsan Doğan, kullandıkları teknolojinin daha etkin ve başarılı ameliyatların yapılmasına imkan sağladığını söyledi. Doğan, "Yüksek teknoloji sayesinde, minimal doku alanı üzerinden çok daha büyük tümörleri çok kısa sürede, çok başarılı şekilde çıkartabiliyoruz. Bir kere hastanın, hastanede kalış süresini ciddi anlamda azaltıyor. Dolayısıyla buna bağlı gelişebilecek hastane enfeksiyonlarını ve buna bağlı komplikasyonları ciddi azaltıyor. Ameliyatın risklerini azaltıyor. Deri, kemik ve beyin zarı altında görünmeyen yapıları, bu artırılmış gerçeklik teknolojisiyle görüntüleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla çok daha küçük bir doku kaldırarak, kemiğin altındaki beyin dokusunu gerçekten görür gibi çok etkin şekilde tümörün neredeyse tamamını etkin olarak çıkartıyoruz." diye konuştu.

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