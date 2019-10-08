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"Türkiye, DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek NATO ülkesidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2019 18:20 | Son Güncelleme

MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nda sahada DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek koalisyon ve NATO ülkesi ordusudur" - "DEAŞ'ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye, hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir"

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı'nda sahada DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek koalisyon ve NATO ülkesi ordusu olduğu bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından, TSK'nin yurt içi ve yurt dışı operasyonlarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

TSK'nin, Fırat Kalkanı Harekatı'nda sahada DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek koalisyon ve NATO ülkesi ordusu olduğu vurgulanan açıklamada, "DEAŞ'ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye, hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, TSK'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'ın kutsiyet atfettiği Dabık bölgesini ele geçirmesi ile örgüte en büyük askeri ve ideolojik darbe vurulduğu da hatırlatıldı.

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fırat kalkanı harekatı

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