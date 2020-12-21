Türkiye Değişim Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül: Türkiye'nin tek demokratik partisi biz olacağız

Yeni bir siyaset anlayışıyla yola çıktıkların ve milyonlarca yurttaşın dertlerine çare olmayı hedeflediklerini belirten Sarıgül, "Türkiye'nin lafta değil icraatta büyük bir değişime ve dönüşüme ihtiyacı var" dedi.

Sarıgül, daha sonra bir otelde parti kurucularıyla birlikte basın toplantısı düzenleyerek partisinin hedeflerini anlattı.

Partinin genel merkezini düzenlenen törenle açan Mustafa Sarıgül, 50 üyeli Kurucular Kurulu tarafından beklendiği gibi genel başkan seçildi.

Türkiye'nin 104. siyasi partisi olarak TDP'yi kuran Mustafa Sarıgül, Ankara'daki mesaisine yoğun bir tempoyla başladı.

Genel başkan seçildikten sonra parti kurucuları ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden Sarıgül, delegelik sistemini kaldırarak, partinin genel başkanını tüm üyelerin seçeceğini belirterek, "Türkiye'nin tek demokratik partisi biz olacağız" iddiasında bulundu.

Türkiye Değişim Hareketi'ni yıllar sonra partileştirme kararı alan eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdikten sonra parti genel merkezini açtı ve kurucu genel başkan oldu.

Türkiye'nin "en demokratik partisi olacaklarını" belirten Sarıgül, şu görüşleri dile getirdi:

"Siyaseti delege ağlarının, kongre sahtekarlarının, kongre kurtlarının tekelinden kurtaracak bir teşkilat modelimiz geliyor. Buradan bir kez ilan ediyorum. Ankara'daki bütün partiler aynı, hiçbir partide demokrasi yok, Türkiye'nin tek demokratik partisi biz olacağız.

"Öbürlerinde delege sistemi var, delege sistemi demokrasi ayıbıdır, demokrasiyi aldatmaktır, gerçek demokrasi değildir. Hiçbir siyasi parti delegelik sistemini kaldıramadı. Biz, bugün itibarıyla delegelik sistemini kaldırdık, gerçek demokrasi geliyor."

Parti tüzüğünde yer alan ilkelerle ilgili de bilgi veren Sarıgül, parti genel başkanının kayıtlı üyelerin oylarıyla seçileceğini ve iki dönem partiyi iktidara taşıyamayan genel başkanın görevini bırakacağını vurguladı.

Sarıgül, "Ankara'ya, zaman tüketmeye değil, siyasetin yapılış şeklini değiştirmeye, ezber bozmaya geliyoruz" ifadesini kullandı.

Delege sistemi nedir?

Siyasi Partiler Yasası'na göre, partilerin genel merkez yönetimleri, parti üyelerince son seçimlerde aldığı oy oranına göre belirlenen sayıdaki seçilen delegeler tarafından belirleniyor. Delege seçilebilmek için partinin kayıtlı üyesi olmak gerekiyor.

Delege seçimleri; köy ve mahallelerde partinin bu yerlerde son genel seçimde aldığı oy miktarı, seçime katılmamış partilerde ise üye sayısı esas alınmak suretiyle bu yerlere verilecek kontenjanlara göre yapılıyor. Pratikte, ilçe kongresinde seçilen delegeler, il yönetimini belirlerken, il delegeleri de büyük kongre delegesi olarak genel merkez yönetimini seçiyor.

