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Türkiye'den ayrılmaya çalışan mülteciler sınırlara gelmeye devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 08:45 | Son Güncelleme

İdlib'de, Esed rejiminin askerlerimize yönelik hain saldırısının ardından alınan "sınırları açma" kararı sonrası mültecilerin Avrupa'ya göçleri ve göç mücadeleleri sürüyor. Son açıklamada Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 100 bini geçtiği bildirilirken, sınıra gelmeler de devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 100 binin üzerinde göçmenin Edirne'den Avrupa'ya geçtiğini açıklaması sonrası sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin kente gelişleri arttı.

Hem kara hem de nehir sınır hattını geçiş için kullanan düzensiz göçmenler daha çok nehir geçişlerini kullanıyor.

Sınır köylerinde yoğun düzensiz göçmen hareketliliği gözleniyor.

TAMPONDA BEKLEYENLER VAR

Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule - Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgedekileri bekleyişi de sürüyor.

Yunanistan sınır güçlerinin sık sık göz yaşartıcı bomba ve biber gazı atmasıyla tamponda bekleyenlerin bir çoğu yakınlardaki ormanlık alana doğru yayıldı.

Geceyi buralarda geçiren 2 binin üzerinde düzensiz göçmen zor şartlarda bekleyişlerini sürdürüyor.

Geceleri soğuk hava çocuklu aileleri daha çok etkiliyor.

Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü göçmenlere 3 öğün yemek dağıtımı yapıyor.

DENİZ YOLUYLA GEÇEMEYİNCE KARA YOLUNA YÖNELDİLER

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de Afganistan uyruklu bir aile Yunanistan’ın Midilli Adası’na deniz yoluyla geçiş yapıp, oradan da AB ülkelerine gitmek istedi. Bu amaçla Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’ndeki Madra Çayı deltasına gelen Afganistanlı aile, olumsuz hava koşulları nedeniyle umut yolculuklarını otobüsle İstanbul’a oradan da Edirne’ye giderek sürdürme kararı aldı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hüseyin Muhammedi; Afganistan’dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdikten sonra Giresun’da uzun süre kaldıklarını söyledi. Türkiye’nin düzensiz göçmenleri durdurmama kararı almasının ardından da Ayvalık’a gelerek bu geçişi gerçekleştirmek istediklerini anlattı.

Ülkesinde yıllardır süren savaşlar nedeniyle işsizlik ve sefaletle boğuşmak zorunda kaldıklarını kaydeden Hüseyin Muhammedi, “Ben bekarım. Afganistan’da savaşlar hiç bitmiyor. İş yok. Can güvenliği yok. Daha önce yasa dışı yollarla AB ülkelerine kaçmayı denememiştim. Şimdi Türkiye’nin bu kararı alması bizim için çok iyi oldu. Şimdi şansımızı Avrupa’da deneyeceğiz. Yolumuz uzun. AB ülkelerine girememek de var. Ama başka şansımız yok. Buna mecburuz” dedi.
Hüseyin Muhammedi’nin 5 çocuk babası olan ağabeyi Mustafa Muhammedi ise Afganistan’da her gün terör olaylarının yaşanmasından dolayı işsizliğin ve sefaletin var olduğunu söyledi.

38 yaşında ve inşaat ustası olduğunu anlatan Mustafa Muhammedi, tek umutlarının Avrupa olduğunu ve en küçüğü 14 aylık olan 5 çocuğunun geleceği için bu zorlu yolculuğa çıktıklarının mesajlarını verdi.

(AA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
göç göçmen mülteci sınır Edirne Yunanistan

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